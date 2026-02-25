Japón desafía a China con una inversión estratégica de USD 36 mil millones en Estados Unidos

El proyecto más importante es una gigantesca planta de energía a gas natural en Portsmouth, Ohio, con una inversión cercana a los 33.000 millones de dólares y una capacidad estimada de 9,2 gigavatios. Esta instalación será una de las mayores del mundo y permitirá abastecer millones de hogares, al tiempo que fortalecerá el suministro energético de Estados Unidos.

Estados Unidos y Japón dieron un paso decisivo al lanzar una inversión estratégica inicial de 36.000 millones de dólares

El objetivo de esta inversión de Japón

A esto se suma la construcción de una terminal de exportación de petróleo en el Golfo de México, diseñada para ampliar la capacidad exportadora de Estados Unidos y reforzar su posición como proveedor global de energía. También se desarrollará una planta de fabricación de diamantes industriales sintéticos en Georgia, materiales esenciales para la industria tecnológica, los semiconductores y la manufactura avanzada.

El objetivo central de esta alianza es fortalecer las cadenas de suministro en sectores considerados estratégicos para la seguridad económica, como energía, inteligencia artificial y minerales críticos. Estos recursos son fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas tecnológicos modernos.

Este acuerdo también responde a una preocupación geopolítica más amplia. China domina gran parte del procesamiento mundial de minerales críticos y tierras raras, materiales esenciales para las tecnologías del futuro. Frente a esa realidad, Estados Unidos y Japón buscan reducir su dependencia externa y construir una red industrial más resiliente basada en aliados estratégicos.