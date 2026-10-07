Isidris enciende la montaña con una doble fecha este fin de semana

Este fin de semana, ISIDRIS SUNSET vuelve a encender la montaña con una doble fecha para disfrutar música, vistas únicas y fiesta a solo 15 minutos de la Ciudad de Mendoza.
Dos días, dos propuestas y un mismo escenario en la montaña
El sábado 10 de octubre, Isidris presenta una nueva fecha de su temporada 2026/27 con Facu Ivar y Julián VE, desde Mar del Plata. Una jornada pensada para llegar temprano, contemplar el sunset entre montañas y quedarse cuando cae el sol y comienza la fiesta.
El domingo 11 de octubre, la propuesta cambia de pulso con ISIDRIS ELECTRÓNICO, una edición especial que reunirá a Broken Hill, La Pochi y Palomma desde las 16 hasta la medianoche. Broken Hill llega desde Los Ángeles con su indie dance y nu-disco, con lanzamientos en sellos como Diynamic, Black Book, Monaberry y Maccabi House, y presentaciones en escenarios internacionales como Pacha Ibiza. Se suman La Pochi, con un recorrido que conecta Buenos Aires, Costa Rica e Ibiza, y la mendocina Palomma, completando una jornada dedicada a la música electrónica en plena montaña.
Un fin de semana distinto en Puesto del Indio
Dos días. Dos fiestas. Un mismo lugar.
Isidris propone vivir el fin de semana de una manera diferente: música, gastronomía, tragos, montaña y una de las mejores vistas de Mendoza. El punto de encuentro será Puesto del Indio, a solo 15 minutos de la Ciudad.
Agenda
- Sábado 10/10 — ISIDRIS SUNSET Facu Ivar + Julián VE
- Domingo 11/10 — ISIDRIS ELECTRÓNICO Broken Hill + La Pochi + Palomma 16:00 a 00:00 hs.
- Lugar: Puesto del Indio – Mendoza
En pocas palabras
- ISIDRIS SUNSET: Presenta doble fecha este fin de semana en la montaña mendocina con música y fiesta.
- Sábado 10/10: Isidris con Facu Ivar y Julián VE, enfocado en el atardecer y la celebración post-puesta de sol.
- Domingo 11/10: Isidris Electrónico con Broken Hill, La Pochi y Palomma, dedicado a la música electrónica.