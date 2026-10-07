Isidris enciende la montaña con una doble fecha este fin de semana

Dos días, dos propuestas y un mismo escenario en la montaña

El sábado 10 de octubre, Isidris presenta una nueva fecha de su temporada 2026/27 con Facu Ivar y Julián VE, desde Mar del Plata. Una jornada pensada para llegar temprano, contemplar el sunset entre montañas y quedarse cuando cae el sol y comienza la fiesta.

El domingo 11 de octubre, la propuesta cambia de pulso con ISIDRIS ELECTRÓNICO, una edición especial que reunirá a Broken Hill, La Pochi y Palomma desde las 16 hasta la medianoche. Broken Hill llega desde Los Ángeles con su indie dance y nu-disco, con lanzamientos en sellos como Diynamic, Black Book, Monaberry y Maccabi House, y presentaciones en escenarios internacionales como Pacha Ibiza. Se suman La Pochi, con un recorrido que conecta Buenos Aires, Costa Rica e Ibiza, y la mendocina Palomma, completando una jornada dedicada a la música electrónica en plena montaña.