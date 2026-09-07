Iván Noble hará canciones "traspapeladas" en un sunset exclusivo en Puesto de Indio

Iván Noble acaba de lanzar una personalísima versión del clásico "Mi historia entre tus dedos". Y está en gira nacional con sus canciones "traspapeladas". Foto: Gentileza Iván Noble

Iván Noble y su paso de los sótanos a "lugares más lindos"

Para el cantautor esta visita se convierte en un plan ideal, no sólo a nivel artístico sino personal. "Ir a cantar a Mendoza siempre es de los mejores planes que se me pueden ocurrir. A esta altura te diría que ir a cantar es una excusa, es una coartada que tengo para volver a Mendoza porque me parece una ciudad preciosa y además, por suerte, me he hecho muchos amigos ahí", confiesa.

Y diferencia sus inicios rockeros a este presente en sunset exclusivos como el que lo trae de vuelta a la provincia. "Crecí cantando en sótanos, en bares, después la vida me llevó a lugares más lindos, pero cantar en ese entorno mendocino es, a esta altura de mi vida, de las mejores cosas que me pueden pasar", reconoce en esta entrevista con Diario UNO.

Para ello, anticipa que tratará de adaptar el show "a lo que imagino que puede ser un lindo momento, copa de vino mediante, con la gente del lugar".

Para Iván Noble, Puesto del Indio -el restaurante de Isidris ubicado en el piedemonte mendocino- es el escenario ideal para los conciertos de esta etapa de su carrera. Foto: Gentileza Puesto del Indio

Esa búsqueda por conectar de una forma distinta con el público se traslada directamente a la selección del repertorio que hará en Puesto del Indio el próximo sábado, donde decidió desempolvar temas poco habituales en sus conciertos.

"Cuando uno tiene muchos discos grabados llega un momento donde la lista de temas en los shows, a veces sin darse cuenta, termina siendo siempre la misma, medio que uno se pone en piloto automático y termina ofreciendo lo que sospecha que la gente tiene ganas de escuchar", explica sobre el origen de este formato.

Sunset desenchufado para versionar un clásico

Según el cantautor de "Un minuto antes de dejar de quererte", este hábito de recrear sus hits terminaba postergando una parte fundamental de su obra: "Resulta que hay un montón de canciones que quedan postergadas, traspapeladas, y a mí me parecía una injusticia. Hace poco me di cuenta que extrañaba cantar algunas canciones que de alguna manera son como la columna vertebral de este show, que por supuesto también tiene las otras. Le debía una disculpa a algunas canciones y ahí están".

Dentro de las novedades de su show en el restaurante de Isidris seguramente estará su versión de "Mi historia entre tus dedos", el clásico del italiano Gianluca Grignani que acaba de lanzar.

El músico visitó Mendoza el año pasado junto a su histórica banda, Los Caballeros de la Quema. Foto: Gentileza Iván Noble

A propósito, Iván Noble recuerda cómo fue el primer contacto con ese tema en su juventud que hoy lo lleva a interpretarlo. "Cuando era muy joven y roquero, una vez iba en un remis y apareció esta canción, yo no sabía ni de quién era, y son este tipo de canciones que te llaman la atención, te conmueven y te ponen la piel de gallina desde la primera vez que las escuchás", manifiesta.

Después de años de cantarla en reuniones íntimas y a viva voz, su grabación definitiva dice que surgió de manera espontánea: "Era una canción que cantaba en las sobremesas con amigos, a los gritos, como se debe cantar. Hace muy poquito me invitaron a la Fiesta FA a cantar una canción, propuse hacer esta, la hicimos casi improvisada sin ensayar, a la gente le gustó muchísimo y decidí grabarla en estudio. Me parece que es una canción que me queda bien, es inoxidable y creo que pude ponerle mi impronta".

Canciones que se cantan a viva voz en Puesto del Indio

En cuanto a su presente creativo y el futuro de sus lanzamientos, el músico responde que a un año de su trabajo discográfico con Caballeros de la Quema, banda que se reunió a 25 años de su fundación, ahora su enfoque vuelve a estar en la carrera como solista.

"Este año me puse a escribir de nuevo para mí, estoy juntando de a poco canciones. Ya estoy en un momento de la vida donde no me parece que lo importante sea hacer muchísimas canciones sino pocas y que me gusten. Probablemente de aquí a fin de año haya alguna canción original mía además de esta versión de 'Mi historia entre tus dedos', y después todo termine siendo un disco", anticipa dejando la puerta abierta a más etapas de su profusa carrera artística.

Antes de que eso suceda, Puesto del Indio se ofrece como escenario ideal para el despliegue de sus canciones, aquellas inoxidables que se festejan como la primera vez.