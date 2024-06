La historia de terror y miedo que esconde una famosa casa de Santa Fe

Casa embrujada en 3 de Febrero y avenida Freyre.png

Aquella casa de dos pisos absolutamente tétrica tiene como historia oficial a una familia que se mudó allí con varios hijos. Dos de ellos eran mellizos. Un día, mientras la madre de los pequeños bañaba a uno de los dos, el hermano salió a la vereda a andar en triciclo. En un momento bajo a la calle, justo cuando pasaba un camión a toda velocidad.

El camionero no sintió el impacto y los vecinos lo persiguieron hasta las aproximaciones de la cancha de Colon de Santa Fe. Cuando el chofer se dio cuenta de lo ocurrido, comenzó a golpearse la cabeza contra el vehículo sin parar. No entendía lo que había hecho. Pocos días después, su cabeza no resiste los golpes y muere.

Hay muchas leyendas que tejen su historia. Por ejemplo, que los okupas que han invadido el lugar no duran más de dos días y optan dormir en la calle antes que en esa casa. Los albañiles que han sido enviados a reconstruir el lugar, se terminan yendo de la obra sin explicación alguna. Asimismo, se cuenta que hay ruidos, apariciones, el timbre de la casa abandonada que suena solo y luces que se prenden y se apagan en episodios repetidos. En cuanto a las apariciones, se comenta que a veces se ve una niña apoyada en una baranda del segundo piso.

La casa emana tristeza, perdida y angustia. El aire se pone denso con tan solo caminar cerca de la reja. Sin duda hay algo siniestro en como se ilumina la casa en medio de la oscuridad. Aquella casa abandonada te desafía a pensar que sí, hay algo malo allí.

