"Intensidad excepcional": el Súper Niño ya está activo y lanzan alertas meteorológicas para Argentina

Oportunidades y riesgos para el mapa nacional

El impacto de este fenómeno no será uniforme en todas las provincias, aunque la señal climática indica precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional. Desde el Gobierno nacional y el INTA remarcaron que el escenario brindará oportunidades para ciertas zonas productivas, pero también encierra riesgos asociados a excesos hídricos: anegamientos urbanos y rurales, crecidas de ríos y arroyos, e inconvenientes en las labores del campo por la acumulación de humedad.

El AMBA y el centro-este del país figuran entre las zonas donde habrá que seguir de cerca la evolución del tiempo. Imagen ilustrativa.

Frente a este panorama, en la provincia de Buenos Aires las autoridades ya evalúan acciones preventivas de cara a la primavera, el verano y los comienzos del otoño.

Por otro lado, es común asociar erróneamente a El Niño con olas de calor permanente. Desde el SMN aclaran que esto no significa "más calor" de forma ininterrumpida; el fenómeno modifica los patrones de circulación atmosférica, pero no impedirá que ocurran ingresos de aire frío ni jornadas con temperaturas bajas.

Tampoco implica una sucesión inevitable de catástrofes diarias. Los pronósticos climáticos marcan tendencias generales, pero no pueden predecir la fecha exacta ni el milimetraje de un evento puntual con meses de anticipación. Por este motivo, los especialistas aconsejan informarse mediante los pronósticos de corto plazo y el sistema de alertas oficiales del SMN a medida que nos adentremos en los meses decisivos.