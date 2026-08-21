El clima está cambiando de ritmo y las miradas se posan sobre el Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) encendieron las alertas meteorológicas al confirmar que el fenómeno de El Niño ya se encuentra activo. Con una probabilidad cercana al 100% de mantenerse durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, existe además más de un 90% de probabilidades de que alcance una intensidad excepcional hacia el último tramo de 2026.
"Intensidad excepcional": el Súper Niño ya está activo y lanzan alertas meteorológicas para Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA advierten sobre un fenómeno de intensidad excepcional hacia fin de año. Habrá más lluvias y tormentas. Alerta meteorológica
Se trata de un calentamiento anómalo en el océano que se perfila como uno de los eventos climáticos más potentes desde 1950. Si bien en medios y entre especialistas comenzó a sonar fuerte la expresión "Súper El Niño", desde el SMN aclararon que se trata de una denominación informal y prefieren referirse técnicamente a una fase cálida de El Niño.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro-este del país figuran entre las zonas donde habrá que seguir de cerca la evolución del tiempo. Durante el invierno, el patrón de nubosidad y lluvias registrado en Buenos Aires ya estuvo relacionado con la presencia de este fenómeno. Sin embargo, la gran prueba llegará con la primavera: la combinación de mayor humedad, ascenso de temperaturas y una circulación atmosférica favorable creará el marco propicio para tormentas fuertes, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ocasionales eventos de tiempo severo.
Oportunidades y riesgos para el mapa nacional
El impacto de este fenómeno no será uniforme en todas las provincias, aunque la señal climática indica precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional. Desde el Gobierno nacional y el INTA remarcaron que el escenario brindará oportunidades para ciertas zonas productivas, pero también encierra riesgos asociados a excesos hídricos: anegamientos urbanos y rurales, crecidas de ríos y arroyos, e inconvenientes en las labores del campo por la acumulación de humedad.
Frente a este panorama, en la provincia de Buenos Aires las autoridades ya evalúan acciones preventivas de cara a la primavera, el verano y los comienzos del otoño.
Por otro lado, es común asociar erróneamente a El Niño con olas de calor permanente. Desde el SMN aclaran que esto no significa "más calor" de forma ininterrumpida; el fenómeno modifica los patrones de circulación atmosférica, pero no impedirá que ocurran ingresos de aire frío ni jornadas con temperaturas bajas.
Tampoco implica una sucesión inevitable de catástrofes diarias. Los pronósticos climáticos marcan tendencias generales, pero no pueden predecir la fecha exacta ni el milimetraje de un evento puntual con meses de anticipación. Por este motivo, los especialistas aconsejan informarse mediante los pronósticos de corto plazo y el sistema de alertas oficiales del SMN a medida que nos adentremos en los meses decisivos.
En pocas palabras
- Fenómeno excepcional: El Niño se encuentra activo y se proyecta con intensidad sin precedentes.
- Impacto en Argentina: se esperan lluvias, tormentas fuertes y eventos de tiempo severo en primavera y verano.
- Precaución y pronóstico: se aconseja informarse por pronósticos de corto plazo y alertas oficiales del SMN.