Desde hace años que la modernidad llegó a la arquitectura y tener construcciones antiguas ya no es una opción. Aunque hubo una vez en que la historia fue diferente e hizo revivir en carne propia la película de Disney Up.
Igual que en la película, una abuela rechazó un millón de dólares por su casa y le hicieron un centro comercial alrededor
La película UP está basada en hechos reales y la emotiva historia la interpreta una abuela llamada Edith Macefield, quien decidió resistirse a la modernidad
Una mujer rechazó un millón de dólares por su casa y le hicieron un centro comercial alrededor
Se llamaba Edith Macefield y vivía desde 1952 en una casa del año 1900 en un barrio de Seattle, Estados Unidos. En 2006, los desarrolladores del proyecto le ofrecieron primero unos 750.000 dólares y después un millón, con una casa parecida en otro lugar y sus gastos médicos cubiertos de por vida.
Ella dijo que eso no le importaba y se quedó. Entonces la obra siguió sin ella: el centro comercial, de cinco pisos, se levantó alrededor de su casa por tres lados diferentes. El superintendente de la obra fue a presentarse para explicarle lo que iban a construir junto a su puerta. De esa visita salió una amistad, y con el tiempo se hicieron muy unidos: él la llevaba a sus citas médicas, le hacía las compras y le cocinaba.
Los obreros, además, la llevaban al podólogo y pasaban a ver cómo estaba. Cuando un periodista le mandó flores para conseguir una entrevista, ella se las regaló a los trabajadores de la obra. Tristemente, Edith falleció en junio de 2008, a los 86 años, en su casa, como ella quería.
En su testamento le dejó la casa al superintendente de la obra, en agradecimiento por su amistad y por haberla cuidado. Barry Martin vendió la casa en 2009 debido a la hipoteca. Hoy pertenece a la misma empresa dueña del centro comercial, que decidió dejarla ahí. Los vecinos la siguen visitando y a veces amarran globos en la reja, en recuerdo de la mujer que no quiso vender su hogar.
En pocas palabras
- Edith Macefield: una mujer rechazó un millón de dólares por su casa y un centro comercial se construyó a su alrededor.
- Película Up: la historia se basa en hechos reales y la protagoniza una abuela llamada Edith Macefield.
- Legado: la abuela dejó su casa al superintendente de la obra como agradecimiento por su amistad.