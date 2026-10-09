Igual que en la película, una abuela rechazó un millón de dólares por su casa y le hicieron un centro comercial alrededor

Una mujer rechazó un millón de dólares por su casa y le hicieron un centro comercial alrededor

Casa de Edith Macefield.

Se llamaba Edith Macefield y vivía desde 1952 en una casa del año 1900 en un barrio de Seattle, Estados Unidos. En 2006, los desarrolladores del proyecto le ofrecieron primero unos 750.000 dólares y después un millón, con una casa parecida en otro lugar y sus gastos médicos cubiertos de por vida.

Ella dijo que eso no le importaba y se quedó. Entonces la obra siguió sin ella: el centro comercial, de cinco pisos, se levantó alrededor de su casa por tres lados diferentes. El superintendente de la obra fue a presentarse para explicarle lo que iban a construir junto a su puerta. De esa visita salió una amistad, y con el tiempo se hicieron muy unidos: él la llevaba a sus citas médicas, le hacía las compras y le cocinaba.