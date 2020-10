Iba a velar a su madre y le habían entregado otro cuerpo

Según explicó Martínez, le contó a los empleados de la cochería lo que había ocurrido, se cerró el cajón y luego se dirigió a la clínica a buscar una explicación pero que nadie le respondió nada.

"De la cochería me comentaron que había un cuerpo que lo acababan de bajar, que no estaba cuando fueron ellos, y efectivamente era. Esto sucedió en la Clínica Ciudad”, manifestó.

Añadió: “Si a mí me hubieran dado el cuerpo con cajón cerrado, hubiera velado a una persona que no conocía, hubiera enterrado a una persona que no conocía y a la otra familia le hubiese sucedido exactamente lo mismo”.

Sobre los responsables de esta situación, el doliente aseguró que “en la clínica nadie me dio ninguna explicación. Agarraron, le sacaron la ropa a esa mujer que no sé quién era, se la pusieron a mi mamá y la llevaron a la cochería”.

"Me parece que en una situación de tanto dolor, como perder un ser tan querido, que te manden otra mujer es una falta de ética y profesionalismo total”, agregó.

En cuanto a las causas de la muerte de la señora Martínez, comentó que “me dijeron que murió de una neumonía avanzada, pero al mediodía de ese mismo día me dijeron que tenía los pulmones y el corazón totalmente sanos. El certificado de defunción todavía no me lo entregan, así que no sé la causa. Mi madre tenía 88 años y entró a la clínica el jueves pasado”.

El hombre manifestó que desde la Clínica no se han comunicado con él. "En este momento ya está mi mamá sepultada y haber tenido que pasar por esto, de entrar a una sala velatoria para llorar a tu mamá y que no sea, y que otra persona esté con la ropa de ella, fue sumamente angustiante. No puede ser, esa es la ‘clínica del terror’”, afirmó.

