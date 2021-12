Iba a su primer día de trabajo y un motociclista lo dejó en terapia

El brutal hecho se produjo a las 6.30 en la calles Ratery y Avenida Fortunato de la Plaza.

Al no haber testigos del choque, con la excepción de un vecino de la zona que escuchó la colisión e inmediatamente se acercó para corroborar la situación en la vía pública, las cámaras de seguridad serán un aporte clave.

El dolor de la mamá de Ignacio

"Tiene también rota la nariz, una parte que contiene el ojo, los dientes... está lesionado por donde lo mires", resumió Marina Di Berardino, la mamá del joven, en diálogo con el portal local 0223.

Y agregó: "El personal del regional actuó muy rápido con el drenaje porque por la performación del pulmón podía reunir líquido y aire y eso era fatal".

El joven de 21 años que lo chocó se encuentra en libertad y según la familia de la víctima, el motociclista se quiso escapar y nunca se preocupó por el estado del adolescente. "El conductor de la moto se quiso dar a la fuga. No tenía registro, ni seguro y la cédula verde no estaba a nombre de él y se quería ir para que no le secuestren la moto", aseguró Di Berardino.

"No sabemos por qué está libre. Ni siquiera lo demoraron. Se fue a la casa como si nada y está suelto mientras mi hijo pelea por su vida en terapia", remarcó.

La mamá del joven atropellado dijo que hasta se sospecha de un intento de robo por parte del motocilista para con el hijo. "Hay una cámara en la que se ve que mi hijo cruza la avenida y después parece que a él lo manotean de la mochila".

"Y él me dijo que lo habían arrastrado de la mochila. No sabemos si fue un intento de robo o cómo fue el choque. Estamos intentando por todos los medios ver qué es lo qué pasó", cerró.

