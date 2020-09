"Hubo una baja considerable de circulación de la gente"

“Siempre están los que creen que pueden hacer cualquier cosa, los que no se cuidan y no nos cuidan a nosotros”, dijo Néstor Majul a Radio Nihuil, aunque consideró que se concientizó bien ya que muchos mendocinos se quedaron en sus casas y acataron las medidas impuestas para este fin de semana.

Contó que detectaron a un grupo de personas, “algunos de ellos Iban a hacer enduro, otros iban a esperarlos o acompañarlos. Pero es siempre lo mismo, la excusa era que es deporte al aire libre”, dijo Majul y agregó: “No hubo resistencia ni desmanes y todos fueron a parar a las comisarias, se los proceso e imputó en las comisarias. Fue orden de los fiscales que esta gente y sus vehículos fueran trasladados a la comisaria, y además tuvieron una multa municipal”.

“Las normas están para cumplirlas. La gran mayoría tomó conciencia por lo menos este fin de semana que se apuntó a bajar la circulación y pretendemos que mañana podamos volver a esta normalidad a medias que teníamos para no tener que hacerlo permanente a esto”, destacó el funcionario.

Respecto a la marcha y banderazo que hubo el sábado en todo el país, y que en Mendoza se realizó en Peatonal Sarmiento y Avenida San Martín, del Capital, Majul dijo que se identificaron personas y vehículos, y toda la información fue entregada a los fiscales para que tomen las medidas correspondientes.

El funcionario de Seguridad indicó que ya no se hacen tantas fiestas clandestinas como hace un tiempo, pero que de todas formas cada llamado que recién tratan de acudir. Sostuvo que en algunos casos llaman porque escuchan música fuerte en alguna casa, y resulta que se trata del mismo grupo conviviente, por lo que no hay sanción alguna.

Contó que durante el fin de semana cerraron un local de comidas de Luján, donde constataron que no se respetaba el distanciamiento social ni tampoco la cantidad de personas permitidas, por lo que se espera que el municipio directamente clausure el lugar.

También sostuvo que hasta el domingo a las 16 mucha gente se movilizo para hacer compras, y también detectaron muchos niños en las calles: “tratamos de llegar y hacer docencia, pero a un niño de 6 o 7 años es muy difícil, por lo que fuimos a hablar con los padres a pedirles por favor que sus hijos estén en sus casas”.

Majul agregó: “Es como dice el gobernador, la prioridad es que no se sature el sistema sanitario, que nosotros tengamos esta normalidad a medias con la actividad económica reducida, pero con alguna actividad económica para no tener que volver a esta fase permanente, y Dios quiera que tomemos consciencia, tenemos que cumplir con el tapabocas, el distanciamiento, no llevarse las manos a los ojos”, entre otras recomendaciones.