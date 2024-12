Hoteles y bodegas, las opciones más top para la cena de Año Nuevo en Mendoza

Para este 31 de diciembre hay una gran dispersión: con predominio de bodegas en la oferta global, los valores van desde los $50.000 hasta superar los $300.000 por persona.

O de U$S 45 a U$S 250 per cápita. Como usted quiera calcularlo y animarse, para de paso alejar el temor al mal tiempo durante la llegada del Año Nuevo.

Para no ir lejos: opciones en el Centro de Mendoza

Lo dicho. En el Centro de la ciudad de Mendoza algunos hoteles que son "habitués" de la fecha ya no tienen lugar.

A esta altura quedan pocas opciones. Un ejemplo es la parrillada La Cabrera, anexa al Hualta Winery Hotel, el primer hotel-bodega urbano de Mendoza y el país.

Muy cerca, se puede cenar con menú buffet en Acequias Restaurant, en el hotel Sheraton Mendoza. Y después, seguir de festejo en La Cava (Huentala), en el edificio adjunto desde la medianoche, porque la entrada está incluida.

Cinco propuestas (y precios) para la Cena de Fin de año

Si prefiere alejarse del ruido, lo que proponen distintas bodegas en el Gran Mendoza puede ser la mejor salida.

A continuación, las recomendaciones del rubro para este 31 de diciembre que elaboró el portal El Triunfo de Baco:

Rosell Boher Winery, Lodge & Spa

El premiado lodge y bodega ubicada en Luján (Ugarteche) preparó para esta cena de fin de año el siguiente menú: recepción de pinchos de trucha y tartar, roll de zucchini con nueces crocantes y queso de cabra; tomatitos confitados con espuma de parmesano y anchoas de Mar del Plata; trucha a la plancha; cordero a la menta en cocción lenta y un rico postre de cremoso de chocolate + café, infusiones y petit four. Todo acompañado de las mejores líneas de vinos y espumantes de Casa Boher. Precio: $150 mil por persona.

Reserva: [email protected]: [email protected] ; 2613399989; 2614178267. IG: @rosellboherlodge

Fiestas con encanto en Bodega Giménez Riili

Hay que viajar un poco más, hasta Los Chacayes (Tunuyán), pero vale al pena.

La cena de Año Nuevo incluye un menú exclusivo de 4 capítulos: causa limeña con salsa huancaína; filet de ternera con hongos; marquise de chocolate; pavlova de frambuesa y damascos rellenos al gorgonzola, y otras delicatessen. Luego viene el esperado brindis de medianoche con espumantes para celebrar el inicio de una nueva etapa y, a partir de las 00:00 horas, se larga el baile con música del DJ y barra de tragos libre para la última noche del año.

Precio: U$S 195 por persona, valor dólar vendedor oficial BNA. Reservas: wa.me/5492613470392. IG: @experienciagimenezriili

Antucura Tandem Wine Hotel

También en Tunuyán (Vista Flores) esta bodega y hotel ofrece una cena Año Nuevo con menú de 5 pasos con música en vivo, carnaval carioca y suelta de globos al viento con deseos, a las 00:00 horas.

Precio: $250 mil por persona. Cupos limitados (prepago 100%).

Reservas: 2613391440. Web: www.antucura.com. IG: @bodegaantucura

Año Nuevo en Bodega Boutique Ibarra (San Rafael)

La bodega familiar que conduce la tercera generación al mando de Edgar Ibarra organizó la White Fest 31/12: cena año nuevo de 7 pasos con vinos y espumantes + after party.

Precio: Cena $120 mil y Fiesta $30 mil.

Reservas: 2604040144; [email protected] . Web: www.bodegaibarra.com.ar . Dirección: Cubillos 3550, Rama Caída, San Rafael, Mendoza. IG: @bodegaibarra

Enlace Restó de Bodega Montequieto, una experiencia de familia

Otro proyecto familiar, en este caso de los Casabal-Pereda y sus 4 hijos. Enlace Restó, el restaurante de Montequieto ofrece para la Cena de Año Nuevo un menú de 6 pasos: un picoteo inicial de trucha con castañas de cajú, arroz crocante, pera asada, cordero con pimientos rojos y luego un bife de chorizo madurado “por más de 45 días”, con tomate cherry y humita. Como opción vegetariana hay milhojas de calabaza y remolacha babaganush, y pasta rellena de espinaca con hongos en salsa de tomate. Todo acompañado de los vinos Alegre Malbec, Alegre Cabernet Franc, Alegre Gran Corte 2021 y su espumante método tradicional.

Precio: $230 mil por persona. Sólo con reserva previa. Contacto: 2613053702; [email protected]. Web: www.montequieto.com . IG: @enlaceresto