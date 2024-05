HORÓSCOPO de la semana del 6 al 12 de mayo de 2024 para todos los signos del zodiaco

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) El mal humor siempre interfiere en el buen desempeño del día. Pongan una energía más saludable en sus pensamientos y accionen desde la tranquilidad. Momento decisivo en el plano de las actividades, podría haber cambios.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos cierta añoranza de situaciones más placenteras del pasado les invade los pensamientos. Modifiquen ese caudal de energía llevándolo a expectativas de presente y futuro. Siempre hay mejorías en la vida, convénzanse.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sin duda un lunes regido por su propio regente la Luna que les dará una inspiración más profunda para poder tomar decisiones más claramente. Papeles, firmas o respuestas a propuestas estarán hoy en su punto de resolución. Anímense a más en el amor.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos día intuitivo con algo de melancolía que cederá a lo largo de la jornada a través de llamados repletos de cariño por parte de personas de su haber afectivo. Respuestas sobre finanzas con situaciones que resolver. Mantengan el equilibrio.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Virginianos notarán nuevos movimientos en el área de las actividades que los harán pensar en promover cambios o apuntar hacia otros rumbos, siendo esto algo difícil para la estructura sólida que los caracteriza. Día de planteos.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Librianos sensación de bienestar en este lunes muy apto para gestiones, papeleo o llamados que los suplanten. No pierdan el tiempo pensando en personas que no les aportan cosas positivas a sus vidas. Cada uno en su ruta, todos merecemos estar en paz.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos hoy procuren atenuar los impulsos potentes que muchas veces salen sin filtrar la energía. Cuiden las palabras sobre todo en el plano de las actividades. Principios bien aspectados con algo de lentitud pero con posibilidades de crecimiento.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos apunten bien sus arcos y flechas para responder a las propuestas que tienen en el campo de las actividades. Día bastante clave en asuntos financieros también. Lograrían terminar con una preocupación de larga data.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas sin ánimos o con alguna tendencia a desplomarse. Si bien no es malo conectarse con las tristezas y no negarlas, es mejor buscar las soluciones o apelar al cuidado de la integridad personal. La opción de relajar y seguir adelante.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Luces de esperanza con proyectos nuevos o ideas que finalmente podrán plasmarse. Trabajen arduo y pongan toda su creatividad que es alta. El amor más calmo, con mayor apertura y originalidad bien conjugadas con el otro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos dejen de lado la sospecha respecto a sus parejas, trabajen en descubrir y tener presente que a veces hay tendencia a obsesionarse con cosas inexistentes. Cada uno es responsable de sus actos, suelten la responsabilidad que le toque al otro.

Horóscopo del martes 7 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos jornada ideal para ir planificando bien las soluciones a estos baches que ocurren frente a esta realidad. Buen día también para poder ponerse de acuerdo en el área laboral y tener un punto de partida. Amor con alegría.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos a pronunciarse y buscar una mejor sensación de equilibrio en sus relaciones afectivas. Punto final para los celos, frenen ese tipo de pensamientos seriamente. A nada bueno los llevará. El esfuerzo siempre es válido. Hora de cambios.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Busquen proporcionar la medida que ofrecen ante los requerimientos de los demás. Lo primero es preservarse y saber utilizar los límites siempre por el bien de todos. Dar desde lo genuino y de modo sentido. El amor en crecimiento.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Es verdad que hay días que no tenemos ganas de cumplir con nuestras obligaciones rutinarias. Sin embargo, una vez realizadas, nos sentimos bien. Propónganse no dejarle ganar a esa presencia interior que los tira un poco abajo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Algo de revoltijo y cierto desorden en sus fueros íntimos. Leoninos, deberían ponerse a dilucidar qué es lo que realmente quieren hacer o conseguir en sus vidas. Estén atentos al cansancio que no es sólo físico. Libertad, responsabilidad.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) El trabajo con ciertos momentos de tensión. Conéctense con imágenes bellas en sus mentes y dejen pasar la negatividad que de innecesaria se torna débil. Asuntos del corazón con buenos propósitos y una oleada de convicción de querer más.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Los librianos a veces con estos altibajos emocionales que desequilibran su habitual tranquilidad en pos de que reine la paz. Cierto aroma a nuevo se perfila en relaciones de pareja con años y las nuevas con bastante entusiasmo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con una nueva visión en el área de sus actividades. Hay impulso interno suficiente como para poder proyectarse de manera creativa e innovadora. Razones del corazón como para poner punto final a ciertas cosas.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Muy seguros de sí, los sagitarianos tienen un día ideal para organizar sus trabajos en casa muy preparados para las situaciones en las que deban demostrar sus habilidades. Mejoran actitudes respecto al modo en el que se relacionan.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aventureros y osados, los capricornianos encaran la jornada para tener los logros esperados en el campo de las finanzas. Verán los negocios que esperan florecer y con posibilidades de seguir creciendo en un futuro no muy lejano. Amor confitado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Conciencia de cambio. Los acuarianos con su natural impulso innovador y creativo, miran con nuevos ojos y más productivos el área de sus actividades. Conciban los tiempos que vivimos como aprendizaje. Refugio en el amor.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con margen de tranquilidad dada alguna mejoría en el plano económico. Traten de cumplir con sus obligaciones en cuanto a deudas o pagos que están algo atrasados sin desesperar y de a poco. Corazones contentos, día apacible.

Horóscopo del miércoles 8 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día que les otorga horas muy aprovechables para resolver trámites o avanzar en asuntos que les interesan. Arianos apunten a mejorar los vínculos con las personas del entorno laboral, pongan la mejor intención en pos de la armonía general.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Recorrido mental que les muestran situaciones del pasado ya superadas y que no creían poder superar. Los logros personales son importantes y poder valorarlos nos ayuda a fortalecernos. Día intenso con noticias alentadoras en el plano financiero.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sentirán que sus bases son firmes como para poder afrontar los inconvenientes que surjan. Acudan a su propia fortaleza y manéjense con convicción. Las cosas van a ir esclareciéndose en el plano familiar, sepan esperar y crean en sus seres queridos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos a veces discutimos y al rato estamos arrepentidos. Hoy es un día como para disculparse y poder aceptar que siempre todos nos equivocamos. El punto es la conciencia y las ganas de superar esas actitudes negativas. Movimiento interno.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) No se desalienten de antemano frente a las cosas de las que esperan buenas noticias o soluciones. Saber esperar es importante y nos libera de sensaciones innecesarias. Hoy háganse el tiempo para poder pensar en otras cosas o meditar seriamente.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) No descuiden sus afectos, su ocupación de la familia o la pareja. Hay que trabajar la idea de poder explayar los pensamientos y las emociones con diferentes tintes y matices. Conectarse con la simpleza del ser interno que todos tenemos. Alegría

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Actitudes que observan por parte de personas de su entorno laboral que los lastiman. Librianos busquen no poner el mismo peso en cada emoción. Poder separar las cosas y darle la importancia necesaria a cada una. Noticias financieras.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos el encuentro con sus temores íntimos estará hoy a la orden del día. Cada situación que los aqueja no debiera alterarlos al punto de generarles stress. Aún sin tener pareja, podemos todos encontrar refugio emocional sea en personas o en nosotros mismos.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día muy interesante con mucha iluminación que aplicarán en el área de las actividades. Concordancia y acuerdo que ayudarán a poder consolidar los propósitos con las parejas. Llegan a dilucidar la verdad sobre un problema pasado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) A veces la dinámica de cada día nos hace acomodarnos en la rutina. Piensen de qué modo pueden otorgar mayor frescura a las relaciones de pareja. El valor de los sentimientos tendría que estar reflejado o demostrado, eso hace bien a ambos.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Es importante cuando tenemos una corazonada hacerle caso. Esto acuarianos podrían aplicarlo a propuestas que llegarían en el área de las actividades. Cuando hay adulación es probable que los intereses no sean claros. El amor algo monótono, pongan aroma.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy es un día en el que van a poder hacer muchas cosas resolviendo algunas. Energía combinada con ganas de hacer les darán una jornada completa. Presten atención a lo que les reclaman en la familia, quizás es un buen momento para comprender más.

Horóscopo del jueves 9 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Un día con buena racha, trámites y solicitudes que salen sin problema y de manera fácil. Buen jueves arianos, con muchas ganas de verse avanzar y de proponerse mejores actitudes a futuro y a diario. Traten de mantenerse contentos.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Podrían llegar a consolidad acuerdos a largo plazo que les otorgaría una nueva etapa financiera. Aprovechen esta jornada de mucha energía para poder agilizar otros asuntos que están a la espera. Todo es cuestión de voluntad. La vida depende de nosotros mismos.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No duden demasiado en este día con posibilidades de estar muy en lo cierto frente a trámites importantes que deben realizar. No siempre hay que esperar ni tolerar las respuestas que no conforman. Pronunciarse es importante, luchar es vital.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sencilla jornada en la que verán algunos resultados de situaciones que les importan. Día de paz y mejoría emocional acompañado por noticias laborales alentadoras. Momento familiar intenso con diálogos fructíferos y proyectos en conjunto.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Presten atención leoninos a los acontecimientos del día, podrían presentar retrasos o falta de respuestas. No agobien sus pensamientos y sepan esperar. Las cosas están encaminadas en el amor, con parejas armónicas y diálogos claros.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Abrazan ideas nuevas que los incentiva a mirar con mayor soltura el futuro. Procuren no asustarse y poner lo mejor de ustedes en pos de saber esperar que las cosas mejoren. Todo se encarrilará, no lo duden. Apliquen su inteligencia en cosas positivas.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Librianos en un día con buena sintonía para afrontar los problemas o cuestiones que llegan. Les avisan sobre gestiones o trámites que deben hacer. Buena aspectación en este día jupiteriano con amplio aporte a las cosas justas, verán llegar algo que esperan.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos jornada con bastante apuro en el área de las actividades con imprevistos y demanda intelectual. La seducción en un signo tan especialmente sensual debería estar más expuesta con sus parejas. Suelten los problemas cotidianos. Vivan.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos en este día podrían llegar buenas nuevas en el plano financiero. Posibilidades de saldar o disminuir deudas. Procuren comer más sano y esquivar las tentaciones.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay actitudes que es deber ponerse a trabajar y cambiarlas. La terquedad es una. Capricornianos la razón no es unilateral, reconocer y asumir eso, nos ayuda a poder vivir de manera más elástica y liviana. Día de meditaciones y conexión interna.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) A veces nos cuesta asumir la total responsabilidad de nuestras cosas. Aflojar no sería la opción pero mentalizándose en que todo puede seguir su rumbo natural y que debemos hacer lo que podemos. Relajar no quiere decir ser irresponsable. Tranquilos.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Simpatía y comunión en las parejas. Hoy interpretan la jornada con ganas de estar bien y de hacer cosas juntos. Las cuestiones laborales con ciertas complicaciones que irán mermando con el tiempo. Calmen y dejen que las cosas se acomoden.

Horóscopo del viernes 10 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Noticia confortadora que aquietará los nervios y la ansiedad que les provoca la situación financiera. No olvidar que el mundo está de manera homogénea en problemas debiera hacernos ver los problemas propios con mayor tranquilidad. Hoy respiran y gozan.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Darle valor al tiempo, a las horas que tenemos por vivir en el día y ponerles el mayor adorno de alegría que podamos. El futuro será mejor sin duda, hoy valoren cada buena cosa que les pasa y aprécienlas. Amor llegando a buen término y con energía equilibrada.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los sentimientos de venganza son muy negativos y afectan sobre todo la propia energía. La fantasía en la mente podría poner condimentos sin sentido, apelen a decir y no a suponer. Las finanzas con mejoría en vista, de a poco las cosas se acomodan.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se tienten en realizar compras superfluas Los gastos extras a veces son mayores a los necesarios. Quizás alguna sensación de angustia provocada por pensar y sensibilizase ante los problemas. Siempre es mejor ver las buenas cosas que nos pasan.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Atención leoninos, no sería hoy el día ideal para tomar decisiones respecto al dinero. Es mejor esperar y cerciorarse de todos los detalles que sean necesarios. Día más emocional que intelectual, aprovechen para mejorar los vínculos afectivos.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Día para comunicación y entendimiento. Hagan los llamados necesarios y golpeen las puertas que necesiten golpear. Serán escuchados y sentirán que las cosas avanzan. En el hogar todo en mejoría con inclinación a conservar la armonía.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Las palabras que hoy pronuncien librianos serán de vital importancia en las tratativas de resolución de los problemas. Tensión innecesaria, las cosas salen bien. Tómense el buen rato para disfrutar del presente, así como se está, olvidando problemas.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Presten atención escorpianos en los gastos que están realizando, hagan cuentas, pasen en limpio y organicen mejor. Si hay dudas en el amor, es mejor plantearlas, aunque lo que se siente no amerita dudas sino quizás enojos o reproches, evalúen.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Busquen conectarse con todo lo positivo que les pasa y verán cómo disminuyen las tensiones. No dejen de interesarse en realizar alguna tarea artística o continuarla si ya la tienen. Inspiración jupiteariana en este jueves que rige su regente.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sentirán energías nuevas que quizás los sorprendan. Soportarán mejor las vicisitudes de la jornada y las resolverán antes de lo esperado. El amor muy conjugado en una paleta de colores especial que los hará pasar momentos especiales.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con tiempo para sentarse a dialogar con la familia. Hoy es un día inspirado en reavivar los vínculos amorosos y familiares. Valoración y unión reafirmada. Convincente propuesta de alguien del entorno que podría tentarlo en realizar un emprendimiento.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos no pretendan convencer con sus ideas a todos. Las diferencias en las convicciones son importantes y necesarias. Abran su óptica y escuchen. La pregunta interna de hasta cuándo esa soledad respecto al plano sentimental. Sientan que están preparados para amar.

Horóscopo del sábado 11 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos en un sábado con energía suficiente como para poner en orden papeles en casa. Busquen que sus pensamientos no funcionen desde la obsesión y la preocupación. Tomen aire y relajen que las cosas van acomodándose.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día con altibajos emocionales que podrían distender haciendo llamados a amigos o parientes. No se cierren, poner en palabras lo que nos pasa va sanando el alma. Usen el tiempo para leer, para incursionar en cosas para aprender. Disfruten la vida.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Vacación mental para los pensantes cuestionadores del Zodíaco. Logran distanciar mentalmente las preocupaciones y tratar de organizar de manera más sana la vida. Alivio y distensión en todo sentido. Aprovechen estos tiempos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Con un día que sabrán aprovechar conectándose con la familia y haciendo cosas en casa. Los pensamientos de aquellos que no tienen pareja podrían orientarse hacia personas del pasado. No se lastimen y sientan la esperanza por el futuro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sábado para la soledad desde el punto de vista de lo sano. Esos ratos para estar solos con nosotros mismos y revisar y plantearse cosas. Es probable que surjan ganas de buscar realizar otras cosas en el plano de las actividades. Posibilidad.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Reproches que podrían surgir en la familia. Es un buen día que no debería arruinarse conectando con disputas o palabras dichas de más. Las reflexiones que a veces hacemos sobre el proceder de los demás, debiéramos aplicarlas en nosotros mismos.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Librianos apelen a moverse dentro de casa, hagan limpieza, muevan muebles, cuidado con estar mucho sentados. La pereza es una característica que a veces tienen los románticos y sensibles nativos de Libra. Usen sus enormes virtudes.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se iluminan en ustedes ansias de poder tener cambios en sus vidas. Planifican la realización de ciertos sueños que permanecen en sus mentes. Los corazones algo cohibidos por no poder decir a las claras lo que les pasa. Día yin yan, equilibren.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hoy siéntense un rato a planificar mejor la distribución de sus ingresos pata poder saber con qué cuentan. Tiempos para planteos y miradas hacia el horizonte con preguntas internas y sueños que se desean cumplir. Sábado intenso y sereno a la vez.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas algo más relajadas en este sábado que propone estar tranquilos haciendo cosas que les gusten o quizás nada que los haga sentir compromisos. Es bueno para estos nativos tan exigentes poder soltarse, relajar, dejar ser, poder ser.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sin darse permisos para caer en tristezas por cosas que les pasan, hoy podrían aprovechar el día para hacer algo creativo que venga directo de su inspiración que es amplia. Transformar lo negativo en positivo es un arma excelente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sabemos que el cristal con que miremos la realidad sería el resultado. No se manejen desde el terror, sientan que nunca les van a mandar más de lo que puedan tolerar y así a todos. Hoy es un día con brillos para empezar una nueva etapa espiritual. Fuerza piscianos.

Horóscopo del domingo 12 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos eviten las broncas espontáneas por motivos sin importancia y aún teniéndola no hace falta la explosión emocional que no sólo perturba a todos sino que también al organismo. Día para estar tranquilo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Llamados de amistades que los alegrarán mucho. Las relaciones humanas son importantes por eso hay que saber mantenerlas y celebrarlas. Domingo satisfactorio con tienen tiempo para organizarla semana.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las verdaderas sensaciones emocionales en este domingo llegan de la mano de las parejas. Compenetración y armonía dándoles paz y ayuda interna. Hay tiempo para resolver asuntos pendientes, diálogos profundos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos en un domingo movilizado internamente. Apunten a no olvidar los logros respecto al manejo de las emociones. Miren hacia adelante y suelten las molestias que el pasado aún pone en sus espaldas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos día con mucha iluminación intelectual, ven con mayor claridad asuntos que refieren a las actividades. Llamados que los conmueven de amigos o compañeros de trabajo. El amor con acercamiento más suelto y ánimos auténticos.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Virgo en un momento algo abrumado, se les disparan pensamientos algo derrotistas que deberían tratar de dejar a un lado. Aprovechen esta jornada para revisar el manejo tan mental sobre el obrar y el decir. Relajen, se puede.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Librianos dejen de lado las obsesiones con esas personas que en la realidad demuestran no tener el mismo interés esperado. Por lo menos soltar y pensar en otras cosas y que la vida traiga lo mejor para cada uno.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día para aprovechar la comodidad que otorgan especialmente los domingos. Con mentes claras y despejadas analizan los escorpianos los pasos a seguir en el plano afectivo. Las distancias en las parejas son válidas achicarlas cuando hay amor.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Voltaje en las sensaciones que les provoca el momento que se vive. Procuren bajar la ansiedad pensando en mejores y más bellas cosas. La vida siempre otorga y siempre espera por nosotros. Dominen sus mentes.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Ser realista no implica tener que ser alarmista. Acompañen a los suyos con apoyo y con menos quejas o exigencias. Sensación y emoción conjugadas al intelecto con efecto en las decisiones a tomar en el campo económico. Soluciones.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cercanía más profunda en las parejas. Proyectan de nuevo lo que creían perdido. El amor cuando está es difícil derrotarlo. Busquen aproximarse a solucionar los baches económicos más que sentirse derrotados. Hay salida. Tranquilos.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con herramientas suficientes en este día para planificar las cosas que tienen en mente. Sentirán que el refuerzo espiritual que necesitan viene de la palabra que sus amigos les otorguen. Ábranse y pidan.