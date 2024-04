HORÓSCOPO de la semana del 29 de abril al 5 de mayo de 2024 para todos los signos del zodiaco

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay alguna sensación de nostalgia con respecto a cuestiones del pasado. Disminuyan la preocupación o desesperación por lo económico. Todo siempre tiene solución. Cuídense de generar comentarios innecesarios en la familia, en la convivencia. En el plano afectivo la aceptación de la realidad y la esperanza debieran ser el motor. Momento de color: anaranjado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Encuadren diferente con respecto a situación afectiva, hablen desde otro lado, sin la feroz confrontación. Solucionan algo importante en el plano laboral que los beneficiará a futuro. Punto de partida y posibilidades económicas que esperaban podrían definirse hoy. Aprendan a buscar soluciones y no a quedarse en la angustia. Momento de color: rojo metálico.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se manejen desde las emociones en el plano laboral, aprendan a separar las cosas. Les sirve una conversación que mantienen con alguien, pero las cosas no se modifican al punto que esperan, pero hay avances. Lucidez y tolerancia. Hoy siéntense a pensar y buscar rescatar lo positivo siempre. Momento de color: verde.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) La jornada les trae recuerdos importantes que los marcaron en el plano afectivo. No posterguen sus inquietudes en lo personal. Avance interesante en las cosas relacionadas con áreas creativas que les darían una perspectiva nueva en lo laboral. Distinguir el valor de la experiencia y aplicarla en lo que hacemos nos da energía positiva para seguir y creer en nosotros mismos. Momento de color: magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Una posibilidad nueva a partir de una conversación telefónica. No limiten la capacidad por los miedos, aprendan a ser más positivos con ustedes mismos y verán que las cosas son más fáciles de enfrentar. Los momentos buenos de la pareja podrían revivirse en este día con carga emotiva alentadora. Respetarse para poder respetar y lograr ser más simple. Momento de color: lavanda.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Una verdadera situación de confusión en el plano de las actividades. Traten de resolver sin poner tanta emoción, librianos hay que trabajar eso internamente. Progreso en la familia. Amigos los alientan a seguir en un vínculo que vuelve del pasado y que había sido trunco por equivocación propia, pero sepan pensar bien y esperen a que se pueda. Aprender a separar las cosas, asumirlas y buscar resolverlas. Momento de color: celeste claro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los problemas del corazón se alivian, tocan sus almas y recogen lo mejor de cada uno en las parejas, luz en el camino. La posibilidad laboral vendría de la mano de un amigo, sepan esperar al momento justo. A veces debemos dejar que las cosas se desencadenen aún cuando creemos que no serían posibles. Háganse el rato para poder meditar o hacer algo que les guste en casa. Momento de color: añil.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Un impulso nuevo en el aspecto laboral, estarán motivados para crear cosas en ese área. Los inconvenientes que los tienen preocupados en el plano familiar se clarifican. La flexibilidad en el pensamiento, aún teniendo firmes las convicciones, siempre ayuda a la relación humana y a la convivencia. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Todo apuntaría a que las dudas que tienen en el área afectiva se aclaren. No expresen dolor ante quienes están sufriendo, pongan su gota positiva, denles sus palabras de aliento y fortaleza. La búsqueda en el plano laboral les dará frutos esperados. Traten de aceptar cuando la realidad no es como ustedes piensan o calculan. La aceptación es evolución. Momento de color: verde musgo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Deberán asumir el sacrificio que implica tener el éxito que esperan. A veces debemos ceder en cosas que nos duelen o tocan nuestro orgullo. La convivencia tiene matices y hay que saber cómo manejarlos. Todo irá bien. El corazón más sensibilizado en este día inspirado los hará demostrar sin dudar su sentir. Las cosas que se hacen por amor siempre son positivas. Adelante. Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No corrijan por el momento la aspiración respecto al plan laboral. Tiempo al tiempo tal el dicho. La intuición y la creatividad se conjugan muy bien. No dejen pasar por alto las emisiones sutiles de sus parejas. Bello el amor y sus recovecos. Adelante. Aprovechar los impulsos internos, escucharnos, conocernos. Capacidades especiales de los piscianos. Momento de color: lila.

Horóscopo del martes 30 de abril, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin coincidencia con los tiempos que vivimos arianos, sus impulsos de sensación de impotencia y ansias de hacer. Siempre está la posibilidad de revisar las actitudes propias y procurar no lastimar ni lastimarse. Es positivo poder buscar otros modos de interpretar la relación con el otro, es positivo generarse paz interna en todas las circunstancias que vivimos. No desesperar es también cuidar el organismo. Valoren las cosas con las que cuentan por pocas que sean. Nada es poco. Momento de color: maíz.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Signo capaz y críticamente sensible a las sensaciones. Hay corazonadas que a veces nos llevan al error, revisen lo que estén interpretando en sus emociones. Armonía en el plano físico, trasládenlo a la relación con el otro. Lograr la capacidad de aceptar los conceptos y opiniones de los demás. Tauro a veces se complica por ese rasgo de terquedad que posee. Sean concientes de sus defectos y por supuesto de sus virtudes. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se diría que es éste un día más que apto para poder ejecutar todos los trámites atrasados y necesarios que quedan pendientes. Habría cierta combinación de celos y desconfianza que sería muy desafortunado sentir, sobre todo porque no llevan a otra cosa que la discordia y la confrontación. Tengan ese cuidado y dialoguen desde la paz. Las cosas llegan y demuestran que la vida está repleta de posibilidades y que es a donde tenemos que apuntar. Momento de color: arándano.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Intuición y magnetismo frente a alguna corazonada en el plano familiar. Serán sus palabra y acciones lo que solucionará el problema. En el trabajo mucha tranquilidad y armonía a partir de nuevos diálogos y mensajes que llegan. Tratar de caminar sobre seguro y apostar a la seguridad antes de hacer movimientos con el dinero. Es un día como para sentirse bien, apostando siempre a manejarse con tranquilidad. Momento de color: amarillo suave.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Pronta respuesta ante un requerimiento suyo que compete a lo económico. Trámites exitosos que podrían abrir puertas nuevas en el plano financiero. Amor a pleno que concilia con los nervios generados en el día por las cuestiones pendientes que los mantienen en alerta. Saber que la inmediatez a veces nos juega en contra. Utilicen el tiempo como para poder darle el lugar a cada cosa. Favorable día para llamados a los amigos. Momento de color: crema.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Se sabrá a lo largo de la jornada una respuesta en el plano laboral que les otorga un nuevo rumbo que sería positivo. Denle a la vida el tiempo que necesita para acomodar todo. El corazón virginiano a pleno, terminando etapas destructivas volviendo la paz. Los hábitos saludables se logran entendiendo qué es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por ende a los demás. Todo se relaciona. Momento de color: anaranjado.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Potencia emocional al borde por situaciones algo conflictivas en el área familiar. Uno de los desafíos de los librianos es poder equilibrar las emociones. Aprovechar la sensibilidad en pos de construir y no de gastar energía en problemas innecesarios. Podría ser este un momento como para hacerse planteos sobre la relación que tienen ustedes con el dinero, actitud que Libra debiera aprender por esa tentación y el gusto por las cosas. Momento de color: café.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sin duda una jornada productiva para los escorpianos que de intuitivos y sagaces cuentan con poca competencia. Logran resolver asuntos importantes. Saber escuchar al otro en este día de resoluciones afectivas sería gracias a la oportunidad que se dan de abrir nuevas puertas emocionales que ayudan a evolucionar y no sólo por uno mismo sino por los demás porque somos en definitiva una unidad. Momento de color: salmón.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día particular en el que podrán descubrir que no todo está desarmado en el plano afectivo. Seguramente terminarán la jornada con cierto aire de tranquilidad y destellos de luz en sus corazones. Las dificultades en los vínculos afectivos son también aprovechables, ceder y aceptar es parte de la expansión amorosa.las actividades con cierta inquietud dadas las circunstancias que se viven en el mundo. Respiren. Momento de color: bermellón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día activo y de cálculos que los llevan al acierto de varias perspectivas en el plano profesional o laboral. Reconocimiento e incentivo que les darán una nueva posibilidad a futuro en el área de las actividades. No olvidar que el amor requiere atención, cada etapa del día tiene sus prioridades con su importancia también, las veinticuatro horas no son sólo trabajo. Cabritas procuren relajar sus cuerpos y espíritus. Momento de color: verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los aguateros en un día luminoso y lleno de creatividad muy idónea de ellos. Tratar a la vez de calmar la ansiedad y lograr usar el tiempo con pausa y ordenadamente. Todo es más fácil cuando aplicamos serenidad y paciencia y son estos tiempos muy propicios como para aplicar las mejores virtudes y razonamientos positivos que se puedan. El amor con compañía y ganas de proximidad en las parejas. Momento de color: marrón dorado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día convencional para demostrar que se es ordenado en el plano laboral. Observaciones necesarias, ímpetu que luego se comprueba en capacidad. Hay propuestas interesantes por parte de allegados. Familia con alegría. Las consecuencias de las acciones siempre llegan, no a modo de castigo por parte ni del Universo ni de Dios porque no es esa una actitud siquiera lógica, sino de aprendizaje. Todo está amparado. Momento de color violeta.

Horóscopo del miércoles 1 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jornada de reconocimiento interno. Logran enfrentar una realidad que podrán manejar sabiamente. Situación del pasado vuelve reflejada en algo nuevo. Incentívense ustedes mismos a ponerse a prueba para poder acrecentar su propia seguridad. Saber que las buenas cosas también pueden volver a nuestras vidas y en realidad es esa una seguridad que debemos tener. Amplitud. Momento de color: esmeralda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Un encuentro interno con las parejas les hará pasar momentos diferentes que los dejarán pensando. Traten en este día llamativo, de solucionar un problema que está en la conciencia. Nada será más útil que la tranquilidad personal por el buen obrar. El alma siempre trata de encontrar la respuesta espiritual, aún cuando el raciocinio esquiva hacerlo. Sentirán la pura sensación de la liberación. Momento de color: azúcar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No se inquieten ante noticias nuevas que podrían llegar. Nada los desbordará, todo podrán manejarlo con inteligencia. Una nueva posibilidad en el plano afectivo que les generará algarabía y entusiasmo y les hará ver que la convivencia mejora. Analizan propuesta de allegados a la que le verán la veta interesante. Aprender a buscar en las posibilidades que estén al alcance. Momento de color: cereza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Nada escapa a la realidad que deban revolverse en el plano afectivo. Lo importante en la jornada es tratar de dialogar. Los momentos de tensión que podrían generarse por algunas complicaciones, estarán a la orden del día. Disipen, distiendan, deleguen, pacifiquen. Todo puede hablarse, todo puede cambiar. Es este un día como para demostrar sus capacidades resolutivas. Momento de color: caoba.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una apertura y una sensación nueva sentirán en el plano afectivo. Todo podría darse si logran aceptar que a veces se equivocan. La realidad financiera les hará replantearse la continuidad de ciertos proyectos que tienen en mente. La vida nos da pruebas constantes y nos pide otras. No debiéramos desesperar, es ese un aprendizaje para todos los humanos. Conexión interna y con el Universo. Momento de color: verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Día pleno, gratitud y buen ánimo. Las relaciones familiares progresan y se perfilan hacia la calma. Un momento interesante en el plano laboral, se aclaran cosas y se corrigen otras. Llegan a ustedes comentarios elogiosos de quienes menos esperan dándoles incentivo y cierta seguridad para la autoestima. Agradecer las buenas cosas que nos pasan, sentir que cada día avanzamos en algo. Momento de color: rosa.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Si pudieran manejar con mayor participación de la inteligencia que de las emociones, verían mejores resultados en el plano afectivo y sin duda en los demás campos de la vida. La mente maneja más cosas de lo que imaginamos. Novedad en el área de las actividades les daría un mejor panorama a futuro. Empiezan a considerar tener sus emprendimientos propios. Analicen. Momento de color: Nilo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Una nueva conversación acerca de un tema que los preocupa con familiar, les dará el respiro que esperan desde hace tiempo. Demuestran que su sentir pesa más que su razón a la hora de darle el valor merecido a las cosas. Se encausa un proyecto y buscan llegar a poder materiarizarlo. Saber esperar, saber comprender que todo es posible cuando las intenciones son buenas. Momento de color: amarillo fuerte.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los argumentos con que les plantean problemas en el plano afectivo son claros y debieran hoy provocar tener más diálogo. Un sueño que se concreta en el plano de las actividades les dará un alivio en la parte monetaria. No posterguen llamados que deben hacer. Hacer las cosas lo mejor que podemos también nos hace bien internamente, la sensación de responsabilidad es sana y nos construye. Momento de color: fucsia.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sus mentes con ganas de descansar de los problemas diarios de los cuales algunos son inevitables. Traten en esta jornada de hacer lo que pueden. Siempre hay tiempo aunque no lo creamos. Comprender que las cosas no son de una sola manera. Hay matices y son necesarios. Procuren en esta jornada hacer algo que les permita demostrar su capacidad creativa. Momento de color: vainilla.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La mejoría en el plano emocional se deberá a propósitos internos que ustedes mismos estén decididos a realizar. Satisfacción y el valor de la amistad al poder conectarse y llamarse con los amigos. Una nueva oportunidad para resolver un conflicto de pareja. Aprovechen y agradezcan que se vayan cumpliendo sus aspiraciones por mínimas que sean. Reconocer y agradecer es crecer. Momento de color: amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Algo melancólico el día. Convendría ponerle color a la mirada a veces algo pálida. Una sorpresa positiva que verán realizada muy pronto los sorprenderá y hará revisar algunos pensamientos negativos que a veces rondan en sus mentes. Llegan a tiempo a encauzar un proyecto que tenían en mente. Creatividad. Saber que la vida la hace uno mismo y no el destino, tenemos libre albedrío, sin duda. Momento de color: mandarina.

Horóscopo del jueves 2 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lo que están esperando en el plano de las actividades podría cumplirse, no posterguen las gestiones necesarias y créanse capaces de ser exitosos. Hay que procurar desterrar los pensamientos que nos hacen pensar que no somos capaces de triunfar. Creer en la capacidad propia es una necesidad sana que nos ayuda a poder proponernos ante el mundo. El amor acompañando, bienestar. Momento de color: melón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los movimientos del corazón tienen un giro importante. Se sinceran y clarifican cosas que les ocurren. Cuidado con contrapié en el plano de las actividades, el stress y el cansancio a veces nos juegan una mala pasada. Un llamado los alerta por cuestiones que tiene que ver con papeles, procuren ponerse al día y ordenar bien la prioridad de los trámites. Hacerse cargo de los errores propios. Momento de color: menta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Pueden calcular desde otro punto de vista una situación que los mantenía sin poder resolver. Separar las emociones es algo que debemos hacer para poder buscar o ver las soluciones de nuestros problemas. Agradecer el don de la inteligencia y la capacidad de aplicarla debidamente. El amor geminianos pasa en este día por ansias de estar en armonía y en sintonía plena con sus parejas. Momento de color: coral.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sensibilidad e intuición al servicio de un problema afectivo-familiar que se les presenta. La capacidad de solucionar sabiamente las cosas les dará un gran alivio interno. Buscan comprensión y lograr una aproximación con alguien con quien tienen diferencias. Es importante revisar las actitudes que tenemos y saber reconocer los errores, algo que a los cancerianos les cuesta hacer. Sean desde adentro sin temor. Momento de color: púrpura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Logran que se cumpla un deseo que tienen. No interrumpan sus planes con respecto a las actividades, deberán hacer ciertos sacrificios en beneficio de lo dicho, concretaría una idea suya. Buena relación familiar en la convivencia diaria, intensifican los diálogos muchas veces ausentes. Procuren no desesperar por las finanzas. Momento de color: zafiro.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Se vislumbra una nueva posibilidad de lograr que las aspiraciones a futuro se den en el plano de las actividades. Las cosas se orientan para mejorar. Las relaciones sentimentales los harán sentirse plenos. Llegan aires nuevos en los corazones. Hoy no posterguen llamados importantes. Mantener las esperanzas en la vida es vital. Momento de color: lila.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Traten de manejar prudentemente los sentimientos. Tendrán pensamientos que los harán replantearse cosas importantes que competen a su futuro afectivo. No olviden el momento distinto que todos vivimos y procuren alivianar. Actividades laborales parejas que les darán una satisfacción especial. Momento de color: amarillo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Les dan ideas nuevas con tinte de propuesta que les resultarán más que interesantes. Traten de evaluar sus conveniencias y de hacer una elección para cuando todo esté más tranquilo. Sienten que desaprovechan a veces el tiempo haciéndose problema innecesariamente. Reflexión. La importancia de entender para vivir mejor. Momento de color: magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Abrigan la posibilidad de realizar alguna actividad en la que puedan explayar la creatividad. Aprovechen el tiempo en casa y dense la oportunidad. Una revelación que los prevendría de algo importante. Trámites atrasados con noticias que podrían ir haciéndolos avanzar. Más tranquilidad les llega en el plano afectivo. Momento de color: verde manzana.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sentirán el esfuerzo que les implica la nueva rutina diaria. Deberían replantearse cómo manejar mejor sus tiempos con un nuevo enfoque que no los tensione tanto, no hace falta, plantéense hacer lo que pueden. Solución oportuna que hace avanzar situaciones de papeles que los preocupa. Momento de color: coral.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se abre una nueva puerta en el plano de las actividades que podría ir dándoles un nuevo panorama para poder avanzar. La compañía y compañerismo en el amor los ayuda y los alienta con sus proyectos. Seguir adelante en las buenas y en las no tan buenas, ayudarse, comprenderse, amarse sanamente. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se enteran de un resultado favorable que ustedes esperaban con respecto a una situación con papeles. Las asperezas en la pareja tocan el límite, busque calmarse, las cosas se hacen bien cuando se hacen con responsabilidad y cuando se parte desde el respeto al otro. Anímense a admirar a quienes aman, anímense a lograr una feliz convivencia. Momento de color: uva.

Horóscopo del viernes 3 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Impulso por realizar cosas que los satisfagan interiormente. Logran superar un inconveniente afectivo que los había entristecido. Renovación e ímpetu combinados en sus fuerzas innatas. Las actividades con mucha energía sobre todo cuando nos proponemos ser positivos. Ahorren lo más que puedan, son momentos como para ser precavidos. Momento de color: caoba.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se entusiasman con iniciar actividades en casa que les harían bien emocionalmente. No posterguen la decisión de hacer cosas por ustedes mismos. Es un buen momento para planificar cosas que desean obtener, planear quiere decir decidir buscar, encontrar. El amor con buena jornada, amable y con intenciones positivas. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Una alternativa positiva se presenta a través de alguien que conocen y que podría beneficiarlos en el plano laboral. No se preocupen si no reciben una contestación que esperan, saber esperar es parte de lo cotidiano. Los quehaceres diarios que la rutina implica hacer, en lugar de generarles malestar interpreten que están haciendo cosas que los entretienen. Momento de color: verde bosque.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cultivará en ustedes nuevos propósitos espirituales que los ayudará a sentirse mejor cada día. Un estado de ánimo bueno es para aprovechar en todo sentido. La evolución interior en este fantástico signo de Agua, es un caudal no difícil de adquirir para estos nativos intuitivos y buenos. El amor de pareja en mejoría plena. Momento de color: violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sentirán que no pueden manejar una situación que tiene que ver con el corazón. Evalúen hasta qué punto lograrán no sufrir y de no poder manejarlo encuentren en ustedes mismos la mejor manera de preservarse. Los dolores en la vida existen, no habría Evolución sin dolor, pero cuidar la integridad es muy importante. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Sentirán que los desplazan en su lugar laboral, las situaciones en este campo están movilizadas y algo confusas. No teman, traten de no mezclar las emociones ni obsesionarse. Sientan que se liberan de un peso que no tienen por qué sostener en sus hombros. Tomar las cosas con objetividad no es difícil para ustedes pensantes virginianos. Momento de color: aguamarina.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Les sugieren algo importante que les hace darse cuenta de un error que están cometiendo en el plano afectivo. Poder asumir los faltas que cometemos, o las actitudes que aún no queriendo tenerlas las tenemos, es empezar a cambiarlas. Libra y su dulzura y su constante necesidad de mantener la paz, puede lograrlo. Adelante. Momento de color: blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No asuman una responsabilidad en el plano económico que luego les será difícil cumplir. Los acontecimientos de la jornada les harán correr con el tiempo. Traten de descansar mentalmente, todo a su tiempo y de acuerdo a lo que podamos hacer. Las cuestiones afectivas con algo de sensación amarga, pero procuren poner lo mejor de ustedes. Momento de color: zafiro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se sugestionan hoy con recuerdos algo negativos. Conéctense con su capacidad de conexión interior y miren para adelante. Todo apunta hacia la unión en el plano afectivo, conéctense con estos tiempos y con la persona que tengan a su lado. Escuchar para evaluar algún movimiento que podría generarse con las finanzas. Momento de color: turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Suprimen reacciones conflictivas en el hogar y se dan cuenta de cuánto mejor es frenarse a tiempo y cambiar la energía. Acuerdan algo que firmarán a futuro en un posible negocio. No se arrebaten, estaría bien si permiten que las cosas sigan su rumbo natural. Presionar no es válido. Alternativa de distracción en casa, jueguen en familia. Momento de color: maíz.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No deberían sentir desconfianza por la persona que tienen al lado. La certeza de los actos se refleja en cómo actuamos. Deberían replantearse y procurar no dejarse llevar por los celos. Las finanzas con algo de cuidado, controlen los gastos planificando a futuro. La ansiedad típica de los aguateros a flor de piel. Busquen la calma. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Obtienen una gran recompensa a nivel afectivo debido a una confesión que hacen a persona del entorno familiar. Retoman la armonía habitual con sus parejas sintiendo que la vida da oportunidades siempre y que podemos aprovecharlas. Un deseo en el plano material puede concretarse, vayan paso a paso. Momento de color: fucsia.

Horóscopo del sábado 4 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buscan una nueva oportunidad de rehacer la vida afectiva, superando ciertos sentimientos de culpa que los aquejan sin ninguna razón. Aprender a perdonarse es muy importante no sólo para uno. Cuanto mejores seamos con nosotros mismos, mejores seremos con los demás. La recuperación de algo perdido los alienta a salir adelante. No se queden en estados de dolor. Momento de color: verde oscuro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Lo que buscan en el plano económico podrían lograrlo si toleran los pasos previos. Sepamos que las cosas no se dan cuando nosotros queremos sino cuando tienen que darse. La aceptación y no la testarudez serían los elementos más beneficiosos para poder ustedes salir adelante en todo sentido. Momento de color: marrón claro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se imponen una nueva meta que tiene que ver con lo personal. No todo es como piensan en su relación de pareja, deberían entender que cada uno tiene sus razones y que debemos escucharlas. No cerrarse y abrirse da mayor tranquilidad interna porque vamos aprendiendo aún partiendo del error. Momento de color: celeste claro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hay una expectativa nueva que se va generando en el plano laboral. Los recuerdan personas de importancia que quieren darles una oportunidad de crecimiento. Se iluminan los corazones en el hogar, disfrutan de los suyos y acrecientan las buenas energías que a veces sienten perder. Emitir buena onda afecta o influye más de lo imaginado. Momento de color: aguamarina.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) La conquista esperada en el plano afectivo. Todo sería como en otro momento en el sentido de sus ansias renovadas. Cada sensación de logro en el plano de las actividades los ayudará a realizar su verdadero despegue en un no muy lejano futuro. Saberse triunfador colabora, pero no olvidemos que el accionar nos da el éxito justo. Momento de color: mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Entretenida jornada en la que la picardía y el buen humor se conjugarían para salir exitosos de alguna rispidez que habría quedado flotando en el ambiente. Objetivos y propósitos de crecimiento en el campo laboral los mantendrá ocupados en esta jornada con tiempo para programar y analizar. Momento de color: blanco.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Ventana que les iría mostrando el éxito en el plano de las actividades. Traten de abrirla realmente y no postergarse por temores que no los ayudan en nada. El amor toca su parte más íntima llevándolos a vencer sus propios obstáculos. Los desafíos o pruebas que la vida nos da, siempre son de acuerdo a cada uno. Nada escapa a la Ley Universo. Momento de color: oliva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La esperanza de rehacer una sociedad en el plano de las actividades estaría más cercana de lo que imaginan. Permitan que los tiempos se acomoden. Lo que a veces nos parece imposible, es posible. No ser derrotista es mucho más efectivo que serlo. La vida nos ofrece el no, pero nosotros buscamos el sí y sin duda lo logramos. Detrás de cada oportunidad, llega otra. Momento de color: azabache.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se prepara una nueva forma de actuar en ustedes que es la de hacer cosas por motus propio. La independencia es algo positivo pero sacrificado, y Sagitario tiene capacidad de hacerlo. No teman probarse, planifiquen, busquen, logren el desafío. El amor con bastante alegría que podría acelerar la sensación de mayor felicidad. Momento de color: oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Dejen que los demás también tengan la oportunidad de retractarse y de superar errores. Permitan a sus familiares o amigos demostrarles que la evolución es de todos y que el error o el acierto es parte de la misma. Planes nuevos en lo laboral que en este día quizás estén más postergados dadas las emociones. Momento de color: malva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Todo está encaminado para que ustedes puedan comenzar una nueva etapa en el plano afectivo. Los vínculos con años se renuevan y dejan atrás pensamientos derrotistas que no los contactan con la realidad promisoria que tienen. Superación. Permitirse ser feliz es menester hacerlo. Momento de color: celeste pastel.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Lo que les resultaría embarazoso es una conversación con alguien que no comprende su posición. A veces las cosas en el plano laboral tienen sus complicaciones. Manejarse con tranquilidad y no irritarse. Nada puede derrotar la palabra respetuosa y la intención positiva. Alégrense por sus logros en la vida. Momento de color: rojo metalizado.

Horóscopo del domingo 5 de mayo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Podrían imaginar algo en el plano de las actividades que luego puede llegar a ocurrir. Día en el que la intuición les dará algo importante. Manejo de una situación familiar que resultará positiva. Buscar la mejor forma de superar los inconvenientes nos acerca las soluciones a cada problema. Momento de color: violeta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Todo comienzo implica algo de sacrificio. Sus valores espirituales retoman protagonismo frente a situación que se da en el plano de las relaciones afectivas. No declinar frente a lo que quieran lograr, siempre se está a tiempo cuando los propósitos son sanos y constructivos. Momento de color: azulino.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Resultado positivo por cuestiones que los mantenían en ascuas con respecto a ciertos malentendidos con familiares. Los afectos y la importancia que tienen deberían ser la base. Todo lo que desean dialogar podrán hacerlo sin problema. La sinceridad es el punto de partida. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Serán acompañados en proyectos o ideas que van surgiendo en el plano de las actividades. Los estados anímicos se ven afectados dados los problemas. Pero asumir que estamos contemplados por completo desde el Cosmos, ayuda a confiar y a mantener las esperanzas. Momento de color: rosado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Crece la ansiedad con respecto a una respuesta que están esperando en el plano afectivo. Sin olvidar las circunstancias piensen que si tiene que ser va a ser. Saber que a veces las cosas son complicadas a pesar de sentir diferente a esa realidad. Hoy domingo procuren no desesperar por nada. Momento de color: amaretto

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Un interesante día en el que podría generarse algo lindo. Las coincidencias harán de una conversación importante que el asunto en cuestión sea resuelto fácilmente. Darse cuenta de la importancia de estar bien predispuesto. Noticias familiares que los pondrán muy contentos. Momento de color: tiza.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) La energía del día estará a pleno dedicada a hacer limpiezas profundas en el hogar. Limpiar las cosas físicas genera remoción de energías que no hace falta que permanezcan en casa. No siempre las cosas en el plano afectivo se deberían manejar desde el primer impulso. Frenen las emociones descontroladas. Momento de color: carmesí.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Una buena noticia a nivel familiar los colocará en un lugar de tranquilidad que hace tiempo ansiaban. La posibilidad de llamar a los amigos les dará una jornada interesante que se completará con la armonía interior. La alegría siempre es posible. Hay que buscarla. Momento de color: frutilla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No interrumpan un proyecto al ver las complicaciones que van surgiendo. Sepamos que las cosas no siempre son fáciles y estamos en tiempos en los que podemos ir paso a paso. Mantener el impulso positivo siempre ante las circunstancias que vivamos. Amor ansioso. Momento de color: ámbar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Una jornada de buena predisposición para solucionar problemas intrafamiliares. Lo importante será finalizar con ciertas cuestiones que les generan nervios e incertidumbre. Evitar las complicaciones y hacer de los vínculos afectivos lo mejor que nos pase. Apertura y relajación. Momento de color: miel.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Vuelo y ganas de lograr un nuevo proyecto laboral en el que su creatividad e inteligencia les darán la clave del éxito. Fascinación por superarse y emitir proyectos. Día con mucha creatividad. El amor con algunos reclamos que debieran oír acuarianos. Día muy positivo. Momento de color: coral.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena noticia que llega de la mano de familiares. Lo que desean lograr con esa persona de su entorno familiar estaría muy próximo a lo que también esa persona quiere. No olvidar que hablando todo se entiende y que los pruritos a la hora de buscar las soluciones, deben desaparecer. Paz. Momento de color: verde esmeralda.