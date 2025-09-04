El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Búfalo de Fuego Yin, una jornada marcada por la perseverancia, la responsabilidad y el enfoque en el deber. Es un día en el que conviene organizar lo pendiente, trabajar con disciplina y dar pasos firmes hacia los objetivos a largo plazo. La astrología china indica que es propicio para los signos fortalecer compromisos, ordenar asuntos económicos y dedicar tiempo a actividades que requieran paciencia y detalle. También se recomienda cuidar la alimentación y realizar ejercicios que fortalezcan la resistencia física. En cambio, no es favorable entrar en discusiones obstinadas ni forzar situaciones que aún no están listas para resolverse.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Búfalo de Fuego