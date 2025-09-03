El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Rata de Fuego Yang, una jornada de aire dinámico, enérgico y con deseos de actuar con rapidez. Es un día favorable para tomar iniciativas, proponer ideas innovadoras y relacionarse con personas de distintos ámbitos, aunque conviene evitar la impaciencia. La astrología china aconseja a los signos a utilizar esta energía para planificar objetivos a corto plazo, realizar trámites pendientes y fortalecer la comunicación en los vínculos personales. También se recomienda practicar actividades físicas o recreativas que ayuden a canalizar el exceso de fuego. En cambio, no es conveniente precipitarse en decisiones financieras ni en discusiones que puedan intensificarse con facilidad.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día de la Rata de Fuego