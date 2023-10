Hermosas y decorativas ideas para reciclar las piñas de pino

►TE PUEDE INTERESAR: 3 originales formas de reciclar los cajones de madera de la verdulería

Necesitaras:

Con el alambre arma un armazón bien fuerte en forma circular, este será la base de la corona. Agarra las piñas y pinta algunas con el tono dorado o planteado y deja otras con su color natural, de esta manera combinarán muy bien. Puedes pintarlas con los colores navideños si prefieres y agregarle un moño rojo cuando la corona ya esté terminada.

Luego corta pedazos de alambre y engancha cada una de las piñas a la base circular. Por último, agrega un pedazo de alambre y colócalo por detrás en forma de gancho que servirá para que puedas colgar la corona.

Necesitarás:

Mantener el hogar con rico aroma es ideal, para eso puedes crear un aromatizador casero con las piñas. Toma varias piñas y colócalas a hervir en agua junto a unas ramitas de canela por unos minutos.

Luego deja que enfríe, saca las piñas con la canela y colócalas en una bolsa. Agrega algunas gotitas de aceite esencial de canela a la bolsa con los elementos dentro y cierra bien la bolsa por unos 30 minutos para que las piñas se impregnen bien del aroma. Por último, pon las piñas y las ramas de canela en una fuente decorativa y listo.

Necesitarás:

Para hacerlo con los más chicos esta manualidad es ideal. Toma las piñas y decóralas como más te gusten. Puedes hacer pequeños arbolitos de navidad, a papá Noel, renos, entre otras cosas. Deja volar tu imaginación y una ve que tengas estos adornos agregales una cintita por detrás para poder colgarlos donde quieras.

