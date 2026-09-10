Hay que limpiar las playas de una isla paradisíaca: buscan voluntarios y ofrecen alojamiento gratis

Voluntariado en una bella isla de Grecia: qué tareas deben realizar

El trabajo está organizado en jornadas de aproximadamente cinco horas diarias, de lunes a viernes, hasta completar un máximo de 25 horas semanales. El esquema contempla dos días libres por semana.

Una de las principales actividades será la limpieza de playas, con la recolección de residuos para contribuir al cuidado de los espacios naturales de Kos.

Pero no será la única tarea. Los voluntarios también podrán colaborar con el mantenimiento del jardín, plantar y cuidar especies, regar, quitar malezas y realizar trabajos básicos de mantenimiento.

La convocatoria incluye además tareas de pintura, pequeños trabajos de bricolaje y limpieza general de la propiedad. Las actividades pueden cambiar de acuerdo con las necesidades del lugar, la época del año y las habilidades de cada participante.

Isla de Kos: alojamiento gratis y tiempo libre

Además del hospedaje, la propuesta contempla acceso a un jardín y conexión con el centro de Kos mediante transporte público.

El sistema funciona bajo la modalidad de intercambio de Workaway: los participantes aportan algunas horas de colaboración a cambio del alojamiento.

El resto del tiempo queda disponible para recorrer Kos, disfrutar de sus playas o realizar otras actividades. La ubicación del anfitrión, cercana al mar, permite que quienes participen puedan combinar la experiencia de voluntariado con la vida cotidiana en una isla griega.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria directamente en Workaway, donde figuran las condiciones del intercambio y los mecanismos para establecer contacto con el anfitrión.