Gremios estatales anunciaron una jornada de protesta conjunta

El miércoles en la Legislatura, representantes del Sute, Judiciales, ATE, UPJCM, APEL Y Fadiunc realizarán una conferencia de prensa para dar detalles de la metodología que implementarán para su reclamo.

Hasta el momento se sabe que ya tiene fecha para el 4 de noviembre y entre las demandas se detalló:

Apertura de Paritarias

Aumento salarial de emergencia

Mayor Presupuesto

Democratización de OSEP

Contra la criminalización de la protesta

Sobre la situación de la obra social, desde el Sute denunciaron: "OSEP aumentó su costo. Nuestras necesidades de salud aumentaron con la emergencia sanitaria. Pero las prestaciones empeoraron y varias desaparecieron, con especial gravedad fuera del Gran Mendoza. Mientras, nuestro salario viene perdiendo frente a la inflación, sin aumento, encareciendo el acceso a la salud hasta hacerlo imposible. Es un combo explosivo para el cual el gobierno no ha dado ninguna solución".

Desde ATE, ya se había anunciado una medida de fuerza para el próximo miércoles en la que se convocaba a una concentración en el Hospital Central y, desde ahí, se desplegaría una marcha hasta Casa de Gobierno. "El Gobierno hace oídos sordos a los reclamos de los trabajadores, los mismos que trabajan más de 12 horas por día para contener a la población del voraz virus que enfrentamos. Una situación compleja que no posee ayuda ni políticas concretas de la patronal, pero sí precarización y salarios de hambre que no alcanzan a cubrir los costos reales de la canasta familiar. Mientras, profesionales y no profesionales de la Salud dejan su vida en los distintos efectores sanitarios", expresaron.