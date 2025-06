"Google no diagnostica y el ChatGPT no hace terapia": alerta sobre el uso de la IA en salud mental

La importancia de la presencia humana

Schujman remarcó la diferencia abismal entre un algoritmo y un terapeuta: “Afortunadamente la salud mental es patrimonio de los seres humanos que estudian, se especializan, ven miradas y leen silencios. No hay máquina en el mundo que pueda reemplazar un abrazo”.

Insistió en que la psicoterapia no es sólo hablar, sino que implica una dimensión corporal y emocional profunda. “Un psicólogo lee los silencios, la forma de expresarse del paciente, si estás erguido, si llorás. Una pantalla no capta eso”, explicó.

El profesional contó una experiencia reciente que ilustra esa conexión humana: “Hoy a la mañana di una charla para familias en Santa Fe, había 500 adolescentes. Les pedí que no respondieran nada, solo caminé entre ellos mirando a los ojos. Chicos se pusieron a llorar. Esa es una comunicación de corazón a corazón. Y eso, afortunadamente, la IA no lo puede brindar”, dijo.

Terapia online sí, pero con profesional

Consultado sobre si la virtualidad puede ser útil, Schujman aclaró que después de la pandemia tuvo que replantearse sus ideas previas. “Antes pensaba que la terapia debía ser cara a cara, pero aprendí que también puede funcionar online, aunque no siempre. Hay cuadros psiquiátricos y adicciones que requieren sí o sí presencialidad”.

En sus talleres virtuales, dice, también observa gestos y lenguaje no verbal. “Pero ojo, la IA no reemplaza eso. La salud mental a veces no está al alcance de todos los bolsillos, pero existen redes de salud pública. Lo que no hay que hacer es reemplazar al profesional con una máquina”.

"¿Probó psicoanalizarse con IA?"

Ante la pregunta sobre si alguna vez intentó “psicoanalizarse” con ChatGPT, el psicólogo confesó entre risas: “Me hicieron una nota donde íbamos haciéndole preguntas al chat, fue divertido, pero las respuestas eran iguales para cientos de personas. No lo hice en profundidad. Algún día lo voy a probar, pero como curiosidad”.

whatsapp chatgpt.png El chatbot de OpenAI arriba a WhatsApp.

Y enfatizó: “Tengamos cuidado con las soluciones mágicas. Esta tendencia de entrar por una puerta angustiado y salir feliz es peligrosa. Los procesos llevan tiempo, la tristeza hay que atravesarla, no se va a quedar a vivir, pero tiene que quedarse lo que sea necesario”.

Para Schujman, la inmediatez de las respuestas de la IA puede llevar a minimizar el valor del proceso terapéutico real. “El dolor no se edita con un comando”, podría resumirse su advertencia.

Problemas de salud mental y una epidemia silenciosa

En otro tramo de la entrevista, el psicólogo reconoció que la salud mental atraviesa un momento crítico: “Sí, claro que hay una epidemia. La pandemia trajo consigo un aumento de cuadros de ansiedad y depresión, sobre todo en la adolescencia”.

Salud mental en la adolescencia.jpg Depresión y trastornos psicológicos en los jóvenes, situaciones repetidas en estos tiempos. Archivo UNO

Schujman está por publicar su nuevo libro Adolescencia, un desafío posible, donde aborda precisamente estos temas. “Los adolescentes han sido la franja más vulnerada. Y en la pospandemia esto se potenció: hay trastornos de ansiedad, depresión, ideación suicida, consumo de sustancias y adicción a la tecnología”.

Finalmente, hizo un fuerte llamado a las autoridades: “Es más redituable, en términos electorales, asfaltar una calle o construir un edificio. Pero es imprescindible que los gobiernos -todos- inviertan en salud mental, porque es urgente y está sucediendo ahora”.