Fue a una consulta ginecológica y descubrió que su médico la filmaba con lentes inteligentes

Comentarios descalificadores y trato degradante en el consultorio

Al malestar generado por el uso del dispositivo óptico en plena revisión ginecológica se sumaron una serie de expresiones verbales inadecuadas que la mujer denunció ante la Justicia. Según consta en el expediente, la paciente refirió haber sufrido contactos corporales indebidos y remarcó que el profesional la trató de forma condescendiente y sexista, llamándola reiteradamente “nena” y “nenita”.

El punto de mayor incomodidad se produjo al concluir la ecografía, cuando el profesional le expresó textualmente: “Tenés los ovarios de una pendeja”.

Para la Justicia cordobesa, estas manifestaciones configuraron un claro trato despectivo y asimétrico que vulneró los estándares de respeto, confidencialidad y contención que rigen el ejercicio de la medicina, agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer durante la práctica médica.

El debate por los anteojos inteligentes y la afectación a la intimidad

En su descargo judicial, el ginecólogo admitió haber utilizado los lentes inteligentes durante la consulta, aunque intentó desligarse de cualquier conducta ilícita argumentando que los utilizaba únicamente por su graduación multifocal y alegó que las funciones de conectividad y grabación se encontraban desactivadas.

Las pericias informáticas practicadas sobre el teléfono celular del médico no arrojaron imágenes ni grabaciones de la consulta, mientras que las limitaciones de software del dispositivo impidieron extraer registros históricos directamente desde la memoria de los anteojos. Ante este cuadro, el juez Peralta aclaró que no se pudo comprobar materialmente la existencia de filmaciones de la paciente.

Sin embargo, el magistrado fundamentó que la sola utilización de un dispositivo con capacidad técnica de grabación sin aviso ni consentimiento previo en un ámbito de máxima privacidad constituye una grave vulneración a la intimidad, capaz de generar un fundado estado de zozobra, inseguridad y desprotección.

La condena: multa económica y capacitación obligatoria

Al determinar la sanción, el tribunal dejó sin efecto la desestimación inicial formulada por la Unidad Contravencional de Género y fijó dos medidas de cumplimiento obligatorio:

Multa pecuniaria: El médico deberá abonar una sanción económica de $900.000 .

El médico deberá abonar una sanción económica de . Talleres formativos: Deberá realizar de manera obligatoria un curso educativo sobre perspectiva de género y masculinidades en las instalaciones del Centro Integral de Varones de Córdoba.

La sentencia fijó un antecedente fundamental en los tribunales sobre el uso de tecnologías vestibles (wearables) en los servicios de salud, recordando que los profesionales están obligados a preservar irrestrictamente la privacidad y la dignidad corporal de sus pacientes.