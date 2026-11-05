Ataque a mujeres trans en Buenos Aires: la Turca Nicoletti repudió lo sucedido

La artista mendocina hizo referencia a las condiciones de exclusión que empujan a muchas mujeres trans a ejercer la prostitución, ante las dificultades para acceder a otros empleos. "Esta sociedad es hostil a las personas trans, no nos dan trabajo en cualquier lugar", sostuvo.

Su mensaje terminó con un pedido directo a las autoridades judiciales para que intervengan y los responsables reciban una condena.

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Denuncias judiciales y repudio nacional por el ataque en Palermo

El ataque ocurrió en la zona del Lago de Regatas, en los bosques de Palermo, donde un grupo de jóvenes que circulaba en bicicleta agredió con palos y piedras a mujeres trans.

El ataque ocurrió en la zona del Lago de Regatas, en los bosques de Palermo, donde un grupo de jóvenes que circulaba en bicicleta agredió con palos y piedras a mujeres trans. Al menos 6 víctimas sufrieron heridas leves. Los agresores filmaron las escenas y difundieron los videos en redes sociales acompañados de mensajes transfóbicos y burlas. Hasta el momento, no habían sido identificados ni detenidos.

La Defensoría LGBT+ de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina LGBT+ anunciaron presentaciones judiciales para exigir que se investigue lo sucedido. Amnistía Internacional también reclamó que el caso sea abordado con perspectiva de género y se tenga en cuenta la motivación discriminatoria. El episodio generó un amplio repudio de referentes políticos, sociales y artistas como Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes, a pocos días de una nueva Marcha del Orgullo.

El hecho también encendió las alarmas por el crecimiento de la violencia contra las diversidades. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, durante el último año se registraron 227 crímenes de odio en Argentina, casi un 60% más que en el período anterior. Las mujeres trans concentraron el 62% de las víctimas. El informe vinculó el incremento con el retroceso institucional y la reducción de políticas públicas destinadas a proteger a las diversidades.