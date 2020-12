Fin de año: piden que los abuelos no salgan de los geriátricos

Al tratarse de una sugerencia y no de una disposición reglamentada por un decreto, no se puede obligar a los abuelos a no salir, pero si lo hacen, luego tendrán que pasar 14 días de aislamiento dentro del geriátrico.

Protocolo de visitas

Aldo Sáez manifestó que la recomendación surgió del protocolo de visitas que se confeccionó para que las familias visiten a los abuelos que residen en geriátricos. Este indica que si el adulto mayor sale de la residencia, por cualquier motivo, luego deberá estar aislado para evitar contagios masivos.

El punto es que, tal y como lo dijeron ambos funcionarios, no todos los geriátricos tienen el espacio suficiente para que los abuelos puedan estar aislados al regresar de pasar el fin de año con sus familias, menos aún si la mayoría decide retirarse.

Un año triste

Sin embargo, Sáez reconoció que este ha sido un año muy duro para la gente mayor. Luego de meses de aislamiento, les falta la calidez de la familia y el compartir con los seres queridos. Esto es una realidad innegable, pero también lo es el tema del peligro sanitario que conlleva, para los demás abuelos, que algunos se retiren de los geriátricos a pasar las fiestas con su familia.

También manifestó que en algunas instituciones privadas -sobre las cuales la Dirección de Adultos Mayores no tiene injerencia directa- se les pide otro tipo de cuidados al retornar, como un test PCR, pero eso tampoco es una disposición de gobierno, sino un requerimiento del propio geriátrico.