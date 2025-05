Feng Shui: el mal hábito que todos cometemos con el horno y bloquea las energías de la abundancia y la riqueza

horno.jpeg Evita guardar cosas dentro del horno.

En este marco, los postulados de esta filosofía milenaria explican que el horno simboliza la capacidad de nutrirnos y también la riqueza. En consecuencia, si el mismo está lleno de objetos, tendrá una función inactiva. Esto quiere decir que la energía de la prosperidad estará estancada y no fluirá correctamente.

En la misma línea si las cosas guardadas dentro de tu horno son metálicas, como por ejemplo una vieja tostadora, el problema será mayor, de acuerdo a lo que dicta el Feng Shui. Esto se debe a que el metal enfría el fuego y apaga su energía natural. De esta forma, los habitantes del hogar presentarán dificultades como falta de motivación e inconvenientes en distintos aspectos de la vida.

horno hogar.jpg Feng Shui: esto es lo que jamás debes hacer con tu horno.

A esto hay que añadirle la mezcla energética que se generará al utilizar el horno como una alacena para guardar diferentes utensilios de cocina. Esto se traduce en una falta de claridad al momento de tomar decisiones, asegura la filosofía asiática. Además, estos postulados revelan que si el fuego del hogar no se puede activar correctamente porque el horno está lleno cosas que no le corresponden, la energía de transformación y crecimiento no fluirá manera natural y provocará un estancamiento en muchos aspectos de la vida, ya sean profesionales o personales.