Federico Accardi celebró que lo premiaran por sus logros y no por su discapacidad

accardi-cruz.jpg Federico Accardi posa con la Cruz al Mérito Deportivo 2021, en reconocimiento a su trayectoria en el fútbol adaptado y la reciente medalla plateada en los Juegos de Tokio 2020.

El atleta godoicruceño recibió en la fiesta del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, realizada en el Aconcagua Arena, el Huarpe al mejor deportista de Deportes Adaptados, y en la parte más emotiva de la ceremonia, concursó con los otros ganadores de cada deporte por la Cruz al Mérito, la que ganó ante la ovación unánime de los muchos presentes.

Respecto a la inclusión verdadera

"No fui con las mejores expectativas a la premiación, pero realmente, cuando anunciaron que había ganado la Cruz al Mérito, me di cuenta que del Círculo de Periodistas Deportivos lo incluyeron a mi deporte como a uno más y no como al de una persona con discapacidad. No premiaron como 'ejemplo de vida', o 'ejemplo a seguir', o esas boludeces. Me premiaron por lo que realicé dentro de la cancha, y la verdad es que esa es la verdadera inclusión", comentó Federico respecto al doble premio.

Luego, el ganador del Huarpe y la Cruz al Mérito, agregó: "No me hubiese servido de nada o motivado que me premiasen como Ejemplo de Vida. Este premio sirve para demostrar, que a pesar de ser un deporte adaptado, tiene el mismo valor que cualquier otra disciplina que practica cualquier hijo de vecino".

Posicionando donde se debe su actividad, como deporte, y no como una distracción para discapacitados, a los que se les dan "premios consuelo", Federico disparó una idea muy reveladora: "Valoro la madurez que han tenido todos los involucrados en esta premiación, porque hubiese sido fácil premiar a los de vóley o los chicos del rugby, y a mí me hubiesen dado un premio aparte, y quedaban todos bien con dios y con el diablo. Pero de esta forma están transmitiendo a todos los que tiene poder de decisión, que, si realmente quieren laburar desde la inclusión, se hace así, con la meritocracia. No hay otra", sentenció.

Federico juega al fútbol adaptado para no videntes desde su adolescencia. Ya a los 16 años integró ininterrumpidamente el seleccionado nacional Los Murciélagos, que entre sus logros más recientes está la medalla de Plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la que sumó a la de Bronce en Río de Janeiro 2016, entre otros premios mundialistas y Parapanamericanos.

accardi-1jpg (1).jpg El deportista mendocino integra la selección argentina de fútbol adaptado y ya tiene, entre otros logros, dos medallas Paralímpicas: Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Respecto a este momento particular de su extensa carrera deportiva, Accardi reflexionó: "En la selección he pasado por todas las etapas, desde estar frustrado y no querer jugar más, hasta llegar a ser feliz y divertirme mucho. Pero que en este tiempo es cuando mejor he jugado. El otro día lo hablaba con mi esposa, y comparando lo bien que anduve en Río (2016), pero el despliegue en estos Juegos (Tokio), fue totalmente superior".

Afilándose para el futuro

Respecto a su presente y futuro, Accardi contó que está trabajando a full, entrenando de lunes a sábado, y algunos de esos días a doble turno. "Entreno en el predio de FADEP, de Seba Torrico, donde hago la parte física con el profe Martín Xavier, y algo de fútbol con los chicos de la escuelita de fútbol. Eso me ayuda a la parte de fútbol, ya que cuesta conseguir con quien. En casa entreno con Carlos Bogado, mi preparador físico personal, y estoy poniéndome a punto", detalló.

Mientras pueda jugar y me sienta feliz haciéndolo, voy a jugar. En el momento en que me cueste ir a concentrarme, y sienta que es un bajón, ahí voy a pensar en irme. Quiero abandonar la selección, no que la selección me abandone a mi Mientras pueda jugar y me sienta feliz haciéndolo, voy a jugar. En el momento en que me cueste ir a concentrarme, y sienta que es un bajón, ahí voy a pensar en irme. Quiero abandonar la selección, no que la selección me abandone a mi

"Con los Murciélagos puedo entrenar una vez al mes, o a veces cada 15 días, dependiendo si hay competencia cercana", informó Federico, quien llegó a radicarse con su pareja entre el 2012 y 2015 en Buenos Aires, "para involucrarme más con el equipo", pero luego descubrió que el estrés de la vida allá, en vez de ayudar, complicaba y se volvió.

Sabedor de estar pasando un buen momento, así lo expresó: "Desde el 2016 dejé de estar rotando entre el banco de suplentes y ya comencé a entrar siempre dentro de los cinco iniciales (titulares), y siento que he alcanzado la madurez, algo que en este deporte se da entre los 25 y 35 años, donde tiene que ver mucho lo mental", analizó.

Con la mente puesta en seguir cosechando logros y creciendo, el elegido como Mejor Deportista de Mendoza, conoce la fórmula mágica para lograrlo: trabajar y trabajar, y se aboca de lleno a ello, soñando el Oro Paralímpico, su gran meta.