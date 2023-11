Farmacéuticos mendocinos intimaron a prepagas por demoras en los pagos de los medicamentos

remedios medicamentos farmacias precios congelados3.jpg La Asociación de Farmacéuticos de Mendoza aseguró que no se resintió la atención a afiliados de obras sociales y prepagas que tienen deuda de hasta un mes de atraso. Ya notificaron a un grupo de gerenciadoras sobre la falta de cumplimiento en los compromisos. Foto: Télam

"Desde Mendoza estamos trabajando para disminuir este impacto, pero acá hay mecanismos que hay que cumplir ante la suspensión de una obra social. Aquellas mutuales y prepagas que tienen 30 días de incumplimiento ya las notificamos en forma fehaciente. Estamos haciendo un análisis de todos los acuerdos, porque más allá de su vigencia, las condiciones actuales son otras", advirtió.

Valestra insistió en llevar tranquilidad a los mendocinos y aclaró que en ningún caso hay una dilación en el pago por 90 días, "porque eso sería inviable poder atenderlo".

Faltante de medicamentos en farmacias

Hace algunas semanas, las farmacias corrieron el peligro de que haya quiebre en el stock por la falta de provisión por parte de los laboratorios a las droguerías.

Las consecuencias fueron directas y las droguerías dejaron de recibir los remedios, aunque la situación se fue normalizando paulatinamente.

"Hace 15 días hubo un problema por parte de la industria que no dieron la normal provisión, yo no sé si fue un problema técnico, o de especulación. En ese caso ya no hay ninguna injerencia de la farmacia", puntualizó.

Tras 70 días de congelamiento de los valores de los medicamentos, por un acuerdo del Gobierno nacional con las farmacéuticas, este mes se formalizó un aumento del 15%. La último actualización fue luego de las paso nacionales con un 27,64% en agosto.

