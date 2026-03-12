Expertos en deporte advierten: los errores en el gimnasio que pueden arruinar tus ejercicios físicos

Sin embargo, desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid advierten que el aumento de personas que realizan ejercicio también ha traído un crecimiento en las lesiones deportivas.

Entre las más frecuentes aparecen:

Microtraumatismos en hombros, rodillas y muñecas.

Lesiones en la columna lumbar.

Sobrecargas musculares por mala técnica.

Según los especialistas, la mayoría de estos problemas se produce por falta de calentamiento, mala ejecución de los ejercicios físicos o exceso de peso durante el entrenamiento.

Las estimaciones del organismo indican que alrededor del 30,7% de la población mayor de 15 años está abonada a un gimnasio, mientras que casi la mitad de los menores de 34 años practica ejercicio en estos espacios.

Hábitos saludables: las claves para entrenar sin lesionarse

Los fisioterapeutas recomiendan que cualquier persona que quiera incorporar el deporte a su rutina adopte algunas pautas básicas para evitar problemas físicos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

1. Realizar una evaluación previa.

Antes de comenzar una rutina de ejercicios físicos es conveniente completar un cuestionario de salud o realizar una valoración médica, especialmente en personas mayores de 65 años.

2. Diseñar un plan de entrenamiento.

Los expertos aconsejan crear un programa adaptado a la edad, condición física y objetivos.

3. Hacer rutinas equilibradas.

El entrenamiento debe incluir ejercicios para diferentes grupos musculares, además de actividad aeróbica.

4. Calentar antes de entrenar.

La movilidad articular y la flexibilidad dinámica ayudan a preparar músculos y articulaciones para el esfuerzo.

5. Priorizar la técnica antes que el peso.

Los especialistas recuerdan que una mala ejecución repetida puede generar lesiones a largo plazo.

Los signos del zodiaco y los deportes en otoño.jpg El deporte es uno de los pilares más importantes de los hábitos saludables, pero realizar ejercicio sin técnica o planificación puede tener el efecto contrario.

Ejercicios físicos: fuerza, descanso y respiración

El entrenamiento saludable también depende de otros factores que muchas veces se subestiman.

Los expertos recomiendan avanzar progresivamente, especialmente cuando se trata de ejercicios de fuerza. En general, las series suelen incluir entre 6 y 20 repeticiones, dependiendo del objetivo del entrenamiento.

Además, destacan tres aspectos fundamentales:

Respiración adecuada: exhalar durante el esfuerzo e inhalar al relajar el músculo.

exhalar durante el esfuerzo e inhalar al relajar el músculo. Descanso suficiente: al menos un día de recuperación por semana.

al menos un día de recuperación por semana. Escuchar al cuerpo: si el dolor persiste más de cinco días después del ejercicio, es recomendable consultar con un fisioterapeuta.

Las personas con hipertensión, diabetes, osteoporosis u otras patologías también deberían buscar asesoramiento profesional antes de comenzar una rutina deportiva.

Los especialistas coinciden en que entrenar con responsabilidad, escuchar al cuerpo y respetar los tiempos de descanso son claves para que los ejercicios físicos realmente contribuyan al bienestar.