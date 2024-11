Ex defensor del paciente aseguró que el límite en las recetas de medicamentos irá a la Justicia

►TE PUEDE INTERESAR:La Federación Médica de Mendoza criticó la resolución que limita la elaboración de recetas

Receta Médica.jpg El ex defensor del paciente alertó que los más afectados por la restricción para elaborar recetas serán los pacientes.

De todas maneras, hasta que llegue esa instancia, Zenié alertó sobre el peligro de que las obras sociales y prepagas rechacen las prescripciones médicas que realizan galenos que trabajan de manera particular.

"Esto lo planteo como profesional. Tengo muchos pacientes a los que les hago la receta y no trabajo con su prepaga. Aclaro esto no lo cobramos. Nosotros sí lo hacemos por la atención, pero no por una receta. Por eso digo que siempre el más afectado es el afiliado y la persona que atraviesa una enfermedad y tiene que padecer encima esta burocracia", opinó.

Recetas y lluvia de amparos en la Justicia

El galeno evaluó que esta medida "está hecha para favorecer a las obras sociales y limitar a los pacientes a que se atiendan con los especialistas de las cartillas, en donde para sacar un turno con estos médicos hay demoras de hasta un mes. La intención es bajar los costos para las financiadoras en remedios".

"Es una gran injusticia que para los pacientes que tienen una enfermedad crónica se les complique conseguir una receta médica. Esto va a derivar en cientos de amparos en la Justicia para que la gente pueda acceder rápidamente a la droga y a los tratamientos", anticipó.

Recetas: la polémica resolución que generó quejas de los médicos

El gobierno estableció un nuevo marco normativo para regular los planes de salud, permitiendo que las prepagas y obras sociales puedan limitar las coberturas de medicamentos y tratamientos, ya que sólo podrán ser prescritos por médicos que integren la cartilla del agente de seguro sanitario correspondiente.

La medida que fue oficializada este lunes restringe la posibilidad de que las recetas y órdenes en los planes cerrados puedan ser realizadas por cualquier profesional.

En los argumentos de la decisión, se explicó que el hábito que estaba permitido "refleja un riesgo de desfinanciamiento para los Agentes del Seguro de Salud, dado que la cobertura de prácticas o medicamentos no previstos adecuadamente en sus planes de salud puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema".

Atención médica.jpg Para Horacio Cuervo Zenié habrá una lluvia de amparos. Hay pacientes que solicitan recetas a médicos de cabecera que no están en las cartillas de las obras sociales.

Las obras sociales y prepagas venían reclamando por la inestabilidad del sistema, sosteniendo que si bien la cobertura por cualquier profesional no es obligatoria para los planes cerrados, por propia voluntad o por acción judicial la terminaban concediendo.

En el texto oficial, se remarcó la diferenciación entre los tipos de cobertura, indicando que "en los planes abiertos los beneficiarios pueden optar por recibir la cobertura médico- asistencial a través de los prestadores de cartilla o de prestadores externos; mientras que, en los planes cerrados los beneficiarios deben atenderse exclusivamente con los prestadores incluidos en la cartilla, quienes resultan ser los habilitados para prescribir una práctica médica o un medicamento".

Asimismo, se detalló que "cada tipo de plan, tanto abierto como cerrado, cuenta con su propia cartilla de prestadores, la cual define los profesionales y centros médicos disponibles para los beneficiarios, así como las condiciones específicas de cobertura que ofrece cada agente de salud".

Se dispone la obligación para los médicos prescriptores de acreditar que pertenecen a la red prestacional del Agente del Seguro de Salud y resuelve que además deberán presentar una declaración jurada que asegure la inexistencia de conflictos de intereses con los proveedores de las tecnologías o medicamentos indicados.

► TE PUEDE INTERESAR: Confirmaron que aumenta el boleto de micro en Mendoza a partir de noviembre: se va a $850

Qué dijo la Superintendencia de Seguros de Salud

Desde ese organismo explicaron que "los controles serán imprescindibles tanto para validar la cobertura como para solicitar subsidios o reintegros por prestaciones realizadas fuera de la cartilla" y aclararon que "en los casos en los que los beneficiarios recurran a la vía administrativa o judicial, estas exigencias seguirán siendo aplicables".

La norma determinó también que "cada plan de salud deberá acompañarse de su cartilla prestacional, en la que se detallen los profesionales, centros médicos y prestadores habilitados, así como las condiciones específicas de acceso y cobertura".

La Superintendencia resaltó que "la medida tiene como eje asegurar la claridad en la oferta de los planes abiertos o cerrados que se brindan a los beneficiarios, y reforzar la transparencia en el acceso a los servicios médicos" señalando que "busca asegurar que las prestaciones se otorguen de acuerdo con la normativa vigente y en función de los servicios contratados".