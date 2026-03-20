Estudio sobre sequías deja sin palabras a los científicos: las plantas perjudican a los humanos

Los datos históricos de temperatura refuerzan esta preocupación, pues muestran que los veranos cálidos afectan el caudal independientemente de la cantidad de nieve acumulada en el invierno previo. La eficiencia del deshielo disminuyó en el último siglo, lo que significa que una misma tormenta genera hoy menos escorrentía que en el pasado. Los científicos asocian este cambio directamente con las demandas hídricas de la vegetación en un contexto de calentamiento global.

Consecuencias de la sequía

colorado river La sequía afecta a los ríos de Colorado, y a miles más en todo el mundo.

La reducción de los caudales en la cuenca del río Colorado alcanzó un 35% en los últimos siete años, una cifra que alarma a los especialistas en clima. De continuar esta tendencia, se estima que para mediados de siglo el flujo de agua podría experimentar una caída cercana al 40%. Esta situación dificulta las negociaciones sobre el reparto de agua entre diferentes estados, ya que las proyecciones actuales no siempre consideran este gasto oculto realizado por la flora del lugar.

La necesidad de recalibrar los presupuestos hídricos resulta urgente para enfrentar los desafíos de las próximas décadas. El trabajo publicado resalta que entender el papel de las plantas es fundamental antes de decidir cómo dividir el recurso entre los centros urbanos y la agricultura. La competencia por el agua en tiempos de sequía ya no ocurre solo entre ciudades, sino que incluye a los propios ecosistemas naturales que intentan resistir el aumento de las temperaturas globales.