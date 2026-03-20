Estudio sobre sequías deja sin palabras a los científicos: las plantas perjudican a los humanos

Un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton detectó un comportamiento inesperado en la vegetación de las zonas montañosas que alimentan al río Colorado. A través de un minucioso estudio, los expertos midieron cómo el movimiento del agua desde el deshielo hasta los arroyos varía según las condiciones climáticas del verano. El hallazgo principal indica que, durante los periodos de sequía, la flora no reduce su consumo de recursos hídricos, sino que busca fuentes alternativas en la profundidad del suelo para sobrevivir.
Esta dinámica genera una presión adicional sobre los ecosistemas, ya que las plantas extraen agua que normalmente fluiría hacia los cauces superficiales. En regiones donde más del 10% de la población de Estados Unidos depende de este suministro, el descubrimiento plantea un escenario complejo para la gestión del recurso. El fenómeno, denominado "paradoja de la sequía", demuestra que el calor extremo impulsa a la vegetación a mantener o incluso aumentar su transpiración a costa de las reservas subterráneas.
El impacto de las plantas según el estudio
Los sensores instalados en el área del río East, en Colorado, permitieron monitorear el comportamiento vegetal durante dos años con condiciones climáticas opuestas. En el transcurso de un verano caluroso y seco, los niveles de humedad en la superficie alcanzaron mínimos históricos, pero la evapotranspiración permaneció elevada. Esto confirmó que las raíces logran alcanzar el agua subterránea, impidiendo que esta recargue los ríos y llegue finalmente a los embalses utilizados por los seres humanos.
Los datos históricos de temperatura refuerzan esta preocupación, pues muestran que los veranos cálidos afectan el caudal independientemente de la cantidad de nieve acumulada en el invierno previo. La eficiencia del deshielo disminuyó en el último siglo, lo que significa que una misma tormenta genera hoy menos escorrentía que en el pasado. Los científicos asocian este cambio directamente con las demandas hídricas de la vegetación en un contexto de calentamiento global.
Consecuencias de la sequía
La reducción de los caudales en la cuenca del río Colorado alcanzó un 35% en los últimos siete años, una cifra que alarma a los especialistas en clima. De continuar esta tendencia, se estima que para mediados de siglo el flujo de agua podría experimentar una caída cercana al 40%. Esta situación dificulta las negociaciones sobre el reparto de agua entre diferentes estados, ya que las proyecciones actuales no siempre consideran este gasto oculto realizado por la flora del lugar.
La necesidad de recalibrar los presupuestos hídricos resulta urgente para enfrentar los desafíos de las próximas décadas. El trabajo publicado resalta que entender el papel de las plantas es fundamental antes de decidir cómo dividir el recurso entre los centros urbanos y la agricultura. La competencia por el agua en tiempos de sequía ya no ocurre solo entre ciudades, sino que incluye a los propios ecosistemas naturales que intentan resistir el aumento de las temperaturas globales.