Estudio revela sorprendente evolución de los hongos de Chernobyl

hongo chernobyl El estudio analizó los cambios en los hongos de ese sitio radioactivo.

La evolución de este mecanismo biológico se describe como radiosíntesis. En este proceso, la melanina actuaría como la clorofila en las plantas, capturando la energía de la radiación para convertirla en alimento. Al mismo tiempo, el pigmento funciona como un escudo protector que neutraliza los efectos nocivos del entorno. Experiencias posteriores en la Estación Espacial Internacional confirmaron que estas capas fúngicas reducen la penetración de rayos cósmicos en comparación con otros materiales de control.

Respuestas biológicas ante condiciones extremas

La ciencia todavía busca pruebas definitivas sobre la fijación de carbono impulsada por este fenómeno. Investigadores de la Universidad de Stanford señalaron que aún falta demostrar una ganancia metabólica clara o una vía de recolección de energía definida. No obstante, el hallazgo de que la vida vegetal y fúngica ocupa espacios prohibidos para el hombre demuestra una resistencia asombrosa. Otros tipos de levaduras negras también muestran un crecimiento mejorado bajo condiciones similares, aunque la reacción no es igual en todos los ejemplares con melanina.

Esta capacidad de adaptación plantea interrogantes sobre si se trata de una respuesta al estrés o de una ventaja selectiva para aprovechar recursos inaccesibles. El comportamiento del Cladosporium sphaerospermum refleja cómo la naturaleza utiliza mecanismos complejos para colonizar sitios peligrosos. El estudio de estos procesos abre puertas a posibles aplicaciones tecnológicas, como la creación de protecciones para misiones espaciales. La realidad de estos organismos en un entorno tan hostil confirma que las fronteras de la supervivencia biológica superan las expectativas iniciales de los investigadores.