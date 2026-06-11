Estudio lo confirma: los humanos creen que las mujeres son más atractivas que los hombres en todo el mundo

Un estudio enorme

mujeres, mirada, envidia, mal de ojo Los rostros de las mujeres son considerados universalmente más atractivos que los de los hombres, según el estudio.

Investigadores del Instituto Max Planck de Estética Empírica (MPIEA) en Fráncfort del Meno, finalmente terminaron con la falta de datos duros en este tema. En un enorme estudio recientemente publicado, los científicos analizaron 1.5 millones de calificaciones de rostros humanos de diferentes países y culturas, y llegaron a una conclusión terminante.

Wassiliwizky y sus colegas analizaron 52 estudios publicados previamente en 76 países. Los estudios recopilados no tenían como objetivo investigar las diferencias de atractivo entre sexos.

Los evaluadores, procedentes de países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, basaron sus decisiones en fotografías frontales de rostros reales con expresiones naturales o neutras.

Los hombres, menos atractivos

naturaleza En la naturaleza, los rostros de los machos son generalmente más vistosos que los de las hembras.

"Resulta particularmente llamativo que las mujeres consideren a otras mujeres significativamente más atractivas que los hombres, mientras que los rostros masculinos reciben valoraciones similares, y en general más bajas, por parte de ambos sexos", indicó el autor principal del estudio, Eugen Wassiliwizky.

Una curiosidad que se advirtió en el estudio es que los resultados no se repetían cuando los participantes se evaluaban a sí mismos. Tanto hombres como mujeres eran más imparciales a la hora de juzgar su propia belleza, aunque los hombres se juzgaban a sí mismos más duramente que las mujeres a sí mismas.