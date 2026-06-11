Estudio lo confirma: los humanos creen que las mujeres son más atractivas que los hombres en todo el mundo

En el reino animal hay una constante: los machos deben ser más llamativos que las hembras, justamente para atraerlas. Pero un estudio comprobó que entre los humanos esto no es así. Tras una investigación de alcance mundial, se determinó que consideramos a los rostros de las mujeres generalmente más atractivos que los de los hombres.
La idea de que los humanos creen que las mujeres son más bellas que los hombres no es nueva. De hecho, este concepto se da por sentado desde hace siglos, e intrigó a mentes científicas como la de Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución.
Pero, a pesar de que era un hecho aceptado, nunca había sido comprobado empíricamente. Hasta ahora.
Un estudio enorme
Investigadores del Instituto Max Planck de Estética Empírica (MPIEA) en Fráncfort del Meno, finalmente terminaron con la falta de datos duros en este tema. En un enorme estudio recientemente publicado, los científicos analizaron 1.5 millones de calificaciones de rostros humanos de diferentes países y culturas, y llegaron a una conclusión terminante.
Wassiliwizky y sus colegas analizaron 52 estudios publicados previamente en 76 países. Los estudios recopilados no tenían como objetivo investigar las diferencias de atractivo entre sexos.
Los evaluadores, procedentes de países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, basaron sus decisiones en fotografías frontales de rostros reales con expresiones naturales o neutras.
Los hombres, menos atractivos
"Resulta particularmente llamativo que las mujeres consideren a otras mujeres significativamente más atractivas que los hombres, mientras que los rostros masculinos reciben valoraciones similares, y en general más bajas, por parte de ambos sexos", indicó el autor principal del estudio, Eugen Wassiliwizky.
Una curiosidad que se advirtió en el estudio es que los resultados no se repetían cuando los participantes se evaluaban a sí mismos. Tanto hombres como mujeres eran más imparciales a la hora de juzgar su propia belleza, aunque los hombres se juzgaban a sí mismos más duramente que las mujeres a sí mismas.