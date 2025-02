Lo que sucede, siempre según el estudio científico, es que los individuos que pertenecen a este grupo sanguíneo se adaptan mejor a los cambios fisiológicos, al ser más eficientes en la reparación celular y la regeneración de tejidos. Esto hace que su envejecimiento sea más lento a lo que el resto.

Por otro lado, otra de las conclusiones afirma que las personas con este tipo de sangre no solo envejecen más lento, sino que también necesitan más amor y contención.

No obstante, los investigadores de este estudio científico advierten de que pertenecer al grupo B no garantiza un aspecto más joven si no se acompaña de un estilo de vida saludable.

estudio cientifico, envejecimiento.avif Estudio científico revela que las personas con este tipo de sangre envejecen más lento que el resto

Mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y evitar hábitos nocivos como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol son fundamentales para un envejecimiento saludable, independientemente del grupo de sangre de cada persona.

Otros estudios que apoyan a esta teoría

En conclusión, las personas que tengan un grupo sanguíneo B tienden a envejecer más lento que el resto. Lo cierto es que este estudio científico no es el primero en divulgar esta información.

Otro estudio anterior hecho en Japón y publicado en la revista Experimental Gerontology apuntaba, ya que "el tipo de sangre B podría estar asociado con una longevidad excepcional".

Por otro lado, un tercer estudio publicado en BMC Medicine apunta que tener un grupo sanguíneo distinto del O, es decir, A, B y AB, está asociado a un mayor riesgo de muerte, en particular por enfermedades cardiovasculares.