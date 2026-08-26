Este es el ritual que tenés que hacer durante la Luna llena para atraer fortuna y abundancia a tu vida

Para comenzar, necesitás tener un recipiente con agua de Luna llena que se encuentre en buenas condiciones. Antes de utilizarla, es conveniente revisar que el agua esté limpia, sin partículas extrañas y correctamente conservada. Si notás suciedad, cambios visibles o una evaporación excesiva, será preferible preparar una nueva durante otra noche de Luna llena.

Con agua de Luna llena y cuarzos, podrás realizar este ritual.

Luego, colocá los cuarzos en un recipiente limpio y verté sobre ellos una pequeña cantidad de agua de Luna llena. Dentro de estas prácticas, este paso representa una limpieza simbólica para desprenderlos de las energías que pudieron acumular con el paso del tiempo.

Mientras realizás el ritual, podés concentrarte en aquellas metas que deseás alcanzar y establecer una intención relacionada con la prosperidad. La idea es aprovechar este momento para reflexionar sobre tus proyectos, ordenar tus objetivos y visualizar aquello que querés atraer a tu vida.

Este es el mejor ritual para hacer durante Luna llena.

Después de realizar la limpieza, dejá los cuarzos reposando durante algunos minutos. Luego, retiralos con cuidado y colocalos en un espacio especial de tu hogar, como un escritorio, una mesa de trabajo o un sitio donde guardés objetos relacionados con tus proyectos personales.

Así, este ritual de Luna llena funcionará como una oportunidad para renovar intenciones y comenzar un nuevo ciclo con una actitud enfocada en la abundancia y la fortuna. Recordá, además, que en este día se recomienda practicar yoga.