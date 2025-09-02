Inicio Sociedad Salvador Dali
Este es el logo de una golosina que Salvador Dalí creó usando la servilleta de un bar como lienzo

El icónico pintor español Salvador Dalí creó el logo de una golosinas más importantes del mundo, a continuación te mostramos cuál.

Salvador Dalí es uno de los máximos exponentes no solo del arte español, sino también del surrealismo. Sin embargo, pocas personas saben que el artista creó la etiqueta de una de las golosinas más conocidas a nivel mundial.

¿Qué etiqueta de golosina creó Salvador Dalí?

Salvador Dalí creó el icónico logo de los Chupa Chups, unos chupetines o paletas que fueron fundados por el español Enric Bernat en 1958 en Villamayor (Asturias).

Bernat creó estos chupetines cuando se dio cuenta que los niños se acercaban los caramelos a la boca con las manos, las cuales no siempre estaban limpias. Es por ello que decidió agregarle un palito, y de esta manera se convirtió en una golosina fácil de comer e higiénica.

El producto comenzó a comercializarse como Chups, y luego la gente los identificó como Chupa Chups en base a la canción promocional de la marca.

El rediseño y la identidad visual de la marca la realizó Salvador Dalí en 1969, cuando la marca comenzó a extenderse en el mercado internacional. Según la página web de Chupa Chups, Dalí tardó tan solo 1 hora en crear el nuevo diseño de los chupetines, y lo hizo en la servilleta de un bar

Salvador Dalí introdujo 3 elementos claves que marcaron la identidad de los Chupa Chups: el color rojo sobre el amarillo, una flor que rodea la marca, y colocar el diseño en la parte superior del envoltorio, ya que se pudiera leer el nombre de la marca desde arriba.

La primera campaña publicitaria con el nuevo logo de los Chupa Chups se realizó con el eslogan en catalán: És rodó i dura molt, Chupa Chups, lo que se traduce como Es redondo y dura mucho, Chupa Chups. Este cambio de imagen y de slogan catapultó a estos chupetines a la fama mundial, e incluso en la actualidad siguen siendo una de las golosinas más consumidas en España y en el resto del globo.

