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Este árbol es un tesoro de la jardinería: no exige cuidados y llena el jardín con olor a chocolate

Se trata de un árbol que crece en el sur de Argentina y Chile y que se destaca por el agradable aroma a chocolate y vainilla

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Esta planta se destaca por su agradable aroma a chocolate.

Esta planta se destaca por su agradable aroma a chocolate.

Cualquiera que se preocupe por la belleza de su jardín querrá conocer este árbol de hojas perennes. Se trata de una especie destacada no solo por sus flores, sino también por su fácil cuidado de jardinería y por el olor a chocolate que deja en el ambiente.

Azara microphylla, el árbol con olor a chocolate que no demanda cuidados de jardinería

Azara microphylla es el nombre científico de este árbol originario de bosques ubicados en el sur de Argentina y Chile. Es una planta que en jardines puede crecer un poco más de 3 metros de altura, aunque en su hábitat natural puede desarrollarse hasta los 9 o 10 metros.

La cualidad destacable de este árbol son sus flores, las cuales brotan entre finales de invierno y principios de primavera y se caracterizan por brindar un aroma intenso y embriagador con matices de chocolate y vainilla, perfumando así cualquier rincón del jardín en donde se encuentre cultivado.

arbol Azara microphylla
Azara microphylla.

Azara microphylla.

Estas flores crecen en pequeños racimos y su color proviene exclusivamente de estambres de un llamativo color amarillento. Una vez que dicho árbol florece, aparecen pequeñas bayas blancas de una sola semilla. Por su parte, las ramas arqueadas, en forma de espiga, están cubiertas de hojas brillantes de color verde oscuro, dando como resultado un ejemplar que potenciará notablemente la belleza del jardín.

En lo que concierne a sus cuidados de jardinería, la Azara microphylla casi no demanda exigencias. De hecho, es considerado un ejemplar que prácticamente crece solo, por lo que es perfecto para principiantes.

Este árbol prefiere los suelos bien drenados y ricos en materia orgánica, algo que le podemos brindar con facilidad. Además, crece perfectamente en espacios de semisombra, aunque, para un desarrollo óptimo y veloz, se recomienda cultivarlo en un lugar de jardín en donde reciba sol pleno durante gran parte del día.

Azara microphylla
Azara microphylla.

Azara microphylla.

En cuanto al riego, este árbol rústico de bajo mantenimiento solo deberá hidratarse cuando el suelo esté seco. En este sentido, es menester aclarar que no tendremos que regar en exceso, porque sus raíces se pudrirán y la planta comenzará a enfermarse.

Por último, el único punto riguroso en el cuidado de este árbol es su poda. Dicha tarea de jardinería se sugiere hacerla a finales de la primavera o principios del verano, promoviendo así su ramificación.

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