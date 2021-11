Este año, los chicos de primaria que no completen los saberes deberán recursar el grado

Empotrar Resolución DGE de sarainesgonzalez en Scribd

En este sentido, la inspectora general Elena Castro, de la DGE, explicó a Radio Nihuil lo más sustancial de la nueva resolución que establece el sistema de evaluación para la escuela primaria. Los chicos tienen que saber los contenidos mínimos acordados para poder promocionar de año con el mismo criterio que el año pasado, sólo que este año podrían no pasar los que no sepan lo mínimo de la unidad pedagógica 2020 -2021. Y para lograr la promoción deben sacarse como mínimo un 7. Aquellos chicos que no tengan esa nota pasarán "a un tramo de acompañamiento", para evitar la repitencia. Puntualmente la resolución dice lo siguiente:

Los alumnos continuarán en un proceso de intensificación de sus trayectorias en el que podrán alcanzar la promoción según el siguiente cronograma:

Primer tramo acompañamiento:

desde el 1 al 15 de diciembre del 2021

Segundo tramo de acompañamiento:

Desde febrero / 2022 hasta el último día hábil previo al inicio de clases presenciales del ciclo lectivo 2022.

Excepcionalmente para estudiantes de segundo a sexto grado se podrá extender el plazo de Acreditación Final del 2021 hasta el 11/03/2022. Para eso el estudiante deberá cursar este trayecto de acompañamiento en el grado que se encuentra acreditando.

Este períodos están pensados para que los docentes se concentre en los chicos con las trayectorias débiles que no han tenido la oportunidad de alcanzar los saberes mínimos necesarios.

Mientras tanto, el resto de los chicos que tienen todos los saberes completados tendrán actividades lúdicas, es decir seguirán yendo a la escuela hasta el fecha de finalización del ciclo lectivo el día 10 de diciembre.

Es decir que lo que se busca es dar la mayor cantidad de oportunidades posibles a los alumnos que tuvieron un año con poca presencialidad, para que puedan promocionar y pasar de grado, y no permanecer en el mismo grado.

Un dato relevante es que al igual que el año pasado, se mantiene el concepto de "unidad pedagógica" entre los contenidos de este año y los del año pasado. Esto quiere decir que no habrá pruebas "integradoras" en las escuelas que dependen de la DGE, ni exámenes "finales" que determinen si un alumno será promovido o no. Esto también representa un cambio en el sistema de evaluación anterior a la pandemia.

Hubo tantas dificultades para enseñar y aprender y sobre todo una brecha muy grande entre algunas escuelas y otras, que se decidó eliminar las pruebas para evitar los malos resultados.