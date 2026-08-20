Entró con una 4x4 a una zona protegida de América del Sur y puso en peligro a las aves que anidan en la arena

La Fundación Humedal de Mantagua difundió las imágenes y presentó la denuncia el lunes 20 de abril. La organización informó además del hecho a la Capitanía de Puerto de Quintero, dependiente de la Armada de Chile, para que se investigara la infracción. La presencia de vehículos en estos ambientes representa una amenaza directa para la fauna.

¿Por qué las caminonetas pueden causar un daño permanete en esta zona de América del Sur?

Algunas especies endémicas y migratorias, como el pilpilén, construyen sus nidos directamente sobre la arena. Debido a que los huevos y las crías se camuflan con el entorno, pueden ser prácticamente invisibles para los conductores. El paso de un vehículo puede destruir los nidos y provocar la muerte de polluelos que todavía no tienen capacidad para escapar.

El problema tampoco se limita al daño físico. El ruido y el movimiento de los vehículos pueden obligar a las aves adultas a abandonar sus nidos o a levantar vuelo de manera repentina. Estas alteraciones afectan sus períodos de descanso y alimentación, fundamentales para completar con éxito sus ciclos reproductivos y, en el caso de las especies migratorias, afrontar largos desplazamientos.

La acumulación de casos similares llevó a las organizaciones ambientales y a las autoridades locales a reforzar los controles. Las denuncias que incluyen las patentes de los vehículos permiten identificar a los responsables y facilitar la aplicación de las sanciones correspondientes. De esta manera, la protección de estos ecosistemas busca evitar que una sola incursión termine destruyendo en minutos un hábitat que tardó décadas en formarse.