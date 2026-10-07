Entrevista a Manel Loureiro: "Con Antes de que todo cambie busco la incomodidad del lector al empatizar con el villano"

¿Pero de dónde nace una trama tan compleja? Como suele ocurrir con las grandes ideas, todo comenzó con un detalle mundano. "Nunca sabes dónde está el inicio. Esta historia juraría que empezó a darme vueltas mientras esperaba un vuelo en Barajas y pasó una patrulla de la policía. Ves la seguridad, empecé a imaginar atentados, a hilar cosas. No fue que tuve la idea completa y allí empezó, sino que comenzó como un chispazo", confesó.

El reto del villano: La empatía de lo imperdonable

El gran atrevimiento de Antes de que todo cambie radica en su perspectiva. Loureiro se adentra en las sombras para narrar el mayor magnicidio de la historia, pero lo hace invirtiendo el clásico juego del gato y el ratón.

"El villano es el gran reto de la historia. Casi siempre estas tramas se ven desde el punto de vista del policía, del que intenta detenerlo, y el terrorista es esquemático, fanático o caricaturesco; o sea, es malo porque el mundo lo hizo así. Contar la historia desde su lado me pareció interesante", explica el autor.

El objetivo de Loureiro no es justificar el mal, sino humanizar la desesperación, empujando a quien lee hacia un dilema moral. "Si él decidiera, no lo haría, pero sabe que no tiene más alternativa, y eso te lleva como espectador a pensar: 'Pero yo haría lo mismo'. Ese es el punto incómodo para el lector".

Fracasos, redenciones y el universo literario

A pesar de ser un autor superventas internacional, Loureiro no tiene reparos en hablar de los baches en su carrera, desmitificando la figura del escritor infalible. "Los autores, como los moteros, se dividen entre los que se van a caer y los que ya se han caído", bromea con sabiduría. "En su momento tuve un libro que fue una auténtica bofetada, llamado 'Fulgor'. No encajaba bien en ese momento. La gente suele alardear solo de las cosas que le salen bien".

Sin embargo, cada obra ha servido para pavimentar un multiverso literario muy particular, profundamente arraigado en su tierra natal. "En todas mis historias hay conexiones, unas con otras. Incluso en las historias independientes. Todas están en torno a Galicia, en una actualidad diferente. Me gusta que estén interconectadas porque le da una profundidad aún mayor y hay una especie de guiño permanente. Es una decisión consciente".

Las 36 tramas maestras y el día que fue abogado de George R.R. Martin

A la hora de hablar de inspiración y originalidad, Loureiro es pragmático. Ha leído "docenas de libros que me hubiese gustado escribir" y conoce la frustración de que una idea brillante ya haya sido plasmada por alguien más. "Hay quien dice que todas las historias ya están contadas. Yo no estoy de acuerdo. Sí hay un número limitado, para mí hay 36 historias base (la teoría de George Poltis), pero las variaciones son infinitas".

Esa pasión por las buenas historias lo cruzó, mucho antes de su propio salto a la fama, con uno de los titanes de la fantasía moderna. Una anécdota que hoy recuerda con una sonrisa: "Fui abogado de George R.R. Martin en España, antes de que explotara la serie de 'Game of Thrones'. Yo tenía el primer libro de Martin en mi biblioteca y la edición española tenía una portada que no me llamaba la atención porque me parecía literatura adolescente. Lo leí y a las 100 páginas me di cuenta de que quería comprarlos todos. Me pareció que era una gran idea y muy bien ejecutada. Tuve la oportunidad de decírselo en persona, y me lanzó una mirada socarrona como diciendo que no era el primero que se lo decía".

Hoy, convertido él mismo en un referente literario cuyas obras trascienden fronteras y formatos, Manel Loureiro sigue demostrando que, ya sea en las costas de Galicia o en las pantallas de la BBC, domina a la perfección el arte de dejar al público sin aliento.