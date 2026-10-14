En 2017 adoptaron un gato y hoy descubren que era una nueva especie de felino en América del Sur

La investigación, en la que participó la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, comparó material genético de 38 felinos procedentes de distintas regiones de Sudamérica. Los resultados revelaron diferencias suficientes para reconocer un linaje evolutivo propio. El estudio, publicado en septiembre de 2026 en la revista científica Current Biology, describió formalmente una nueva especie de felino, denominada Leopardus tilcayo.

El pequeño felino rescatado en Bolivia terminó revelando un hallazgo inesperado

La identificación formal de una nueva especie viviente de gato silvestre después de más de un siglo sin un descubrimiento comparable. La historia de Tigrino ayudó a poner el foco sobre un animal que había pasado inadvertido durante años.

El Leopardus tilcayo es un felino de tamaño reducido. Mide aproximadamente 46 centímetros de largo y pesa alrededor de 1,4 kilos. Su pelaje marrón claro está cubierto de manchas oscuras que forman dibujos similares a pequeñas rosetas. Estas características, junto con su parecido con otros gatos silvestres sudamericanos, explican por qué su identificación no resultó sencilla.

Su hábitat se encuentra en los bosques nublados de los Yungas, en la vertiente oriental de los Andes bolivianos. Se trata de ecosistemas con una gran diversidad biológica, donde las montañas, la humedad y los cambios de altitud crean condiciones para numerosas especies de plantas y animales. Sin embargo, también son territorios sometidos a una presión creciente por la expansión agrícola, la deforestación, los incendios y la actividad minera.

El animal no puede convertirse automáticamente en un candidato para la reintroducción en la naturaleza. Después de haber pasado por el contacto con seres humanos y bajo cuidado especializado, devolverlo a su hábitat podría representar un riesgo tanto para él como para otros animales. Por eso, permanece en el refugio Senda Verde, donde recibe atención.