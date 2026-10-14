En 2017 adoptaron un gato y hoy descubren que era una nueva especie de felino en América del Sur

En 2017, un joven encontró un pequeño felino solo, cubierto de barro y bajo la lluvia, en una zona de los Yungas de Bolivia. Pensó que se trataba de un gato doméstico. Sin embargo, el animal presentaba comportamientos que lo diferenciaban de los de esa especie.
Lo que comenzó como el rescate de un animal aparentemente indefenso terminó convirtiéndose en un descubrimiento científico que sorprendió a los investigadores: el felino pertenecía a una especie que hasta entonces no había sido identificada formalmente.
Descubren una nueva especie de felino en América del Sur tras analizar un animal rescatado hace 10 años
El animal fue bautizado como Tigrino y acabó en Senda Verde, un refugio de fauna silvestre situado en los Yungas bolivianos. Allí, los cuidadores sospecharon que no era un gato doméstico, sino un pequeño felino salvaje. Su aspecto recordaba al de otras especies sudamericanas, pero algunas de sus características no encajaban del todo con las clasificaciones conocidas. La pregunta era qué animal tenían realmente delante.
La investigación, en la que participó la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, comparó material genético de 38 felinos procedentes de distintas regiones de Sudamérica. Los resultados revelaron diferencias suficientes para reconocer un linaje evolutivo propio. El estudio, publicado en septiembre de 2026 en la revista científica Current Biology, describió formalmente una nueva especie de felino, denominada Leopardus tilcayo.
El pequeño felino rescatado en Bolivia terminó revelando un hallazgo inesperado
La identificación formal de una nueva especie viviente de gato silvestre después de más de un siglo sin un descubrimiento comparable. La historia de Tigrino ayudó a poner el foco sobre un animal que había pasado inadvertido durante años.
El Leopardus tilcayo es un felino de tamaño reducido. Mide aproximadamente 46 centímetros de largo y pesa alrededor de 1,4 kilos. Su pelaje marrón claro está cubierto de manchas oscuras que forman dibujos similares a pequeñas rosetas. Estas características, junto con su parecido con otros gatos silvestres sudamericanos, explican por qué su identificación no resultó sencilla.
Su hábitat se encuentra en los bosques nublados de los Yungas, en la vertiente oriental de los Andes bolivianos. Se trata de ecosistemas con una gran diversidad biológica, donde las montañas, la humedad y los cambios de altitud crean condiciones para numerosas especies de plantas y animales. Sin embargo, también son territorios sometidos a una presión creciente por la expansión agrícola, la deforestación, los incendios y la actividad minera.
El animal no puede convertirse automáticamente en un candidato para la reintroducción en la naturaleza. Después de haber pasado por el contacto con seres humanos y bajo cuidado especializado, devolverlo a su hábitat podría representar un riesgo tanto para él como para otros animales. Por eso, permanece en el refugio Senda Verde, donde recibe atención.
En pocas palabras
- Descubrimiento científico: Un felino hallado en Bolivia en 2017 resultó ser una nueva especie, Leopardus tilcayo.
- Identificación formal: Investigaciones genéticas y morfológicas confirmaron su linaje evolutivo propio tras años de estudio.
- Conservación y hábitat: El felino habita bosques nublados amenazados por actividades humanas y permanece en un refugio.