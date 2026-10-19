En 1991, llegó en barcos desde China y ahora millones de mejillones dorados invaden los ríos de Argentina

En septiembre de 1991, un investigador de Argentina encontró unos pequeños moluscos de China adheridos a las superficies duras de la costa de Berisso, en el Río de la Plata. Lo que parecía un hallazgo menor terminó convirtiéndose en uno de los casos más conocidos de invasión biológica de agua dulce en América del Sur.
La especie era el mejillón dorado (Limnoperna fortunei), originario de China y otras regiones del sudeste asiático. Su llegada a la Argentina estuvo vinculada al transporte marítimo internacional. Según investigadores del CONICET, la explicación más probable es que viajara en el agua de lastre de los barcos, que se carga para mantener la estabilidad de las embarcaciones y se descarga al llegar a destino.
¿Cómo llegó la especie invasora de China que hoy ahoga sus ríos?
La expansión de esta especie fue rápida. De los pocos ejemplares registrados inicialmente se pasó a unos 30.000 por metro cuadrado al año siguiente y hasta 150.000 cuatro años después, según los datos recopilados por el investigador Gustavo Darrigran y difundidos por el organismo científico. La capacidad de reproducirse y formar colonias densas favoreció su establecimiento en ambientes donde no tenía una presencia natural.
Desde el Río de la Plata, el molusco de China avanzó por la cuenca y colonizó sectores de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. También llegó a otros países, entre ellos Brasil y Uruguay. En 2019, investigadores detectaron su presencia en el dique El Cadillal, en Tucumán, una muestra de cómo la especie había alcanzado nuevos ambientes dentro del territorio argentino.
El gran problema con esta especie
El problema con esta especie no se limita a su presencia en el agua. El mejillón dorado se fija a piedras, pilotes, cascos de embarcaciones y otras superficies sumergidas. También puede acumularse en tuberías, tomas de agua y sistemas de refrigeración, donde dificulta el funcionamiento de instalaciones industriales y plantas de tratamiento. En los ecosistemas, su capacidad para filtrar grandes cantidades de agua y ocupar superficies disponibles modifica las condiciones en las que viven otras especies.
Tres décadas después de su primera detección, el mejillón dorado continúa siendo objeto de investigaciones por sus efectos ambientales y económicos. La dificultad para frenar esta invasión también está en una etapa de su vida que resulta invisible a simple vista. El mejillón dorado libera larvas microscópicas que flotan en el agua y pueden desplazarse con las corrientes, lo que facilita la colonización de nuevos sectores de los ríos.
En pocas palabras
- Mejillón dorado: Especie invasora originaria de China copó ríos argentinos desde 1991.
- Origen y llegada: Llegó en 1991 en barcos con agua de lastre, afectando ecosistemas.
- Impacto: Coloniza ríos, afecta infraestructura y desplaza especies nativas al filtrar agua.