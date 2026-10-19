En 1991, llegó en barcos desde China y ahora millones de mejillones dorados invaden los ríos de Argentina

Desde el Río de la Plata, el molusco de China avanzó por la cuenca y colonizó sectores de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. También llegó a otros países, entre ellos Brasil y Uruguay. En 2019, investigadores detectaron su presencia en el dique El Cadillal, en Tucumán, una muestra de cómo la especie había alcanzado nuevos ambientes dentro del territorio argentino.

El gran problema con esta especie

El problema con esta especie no se limita a su presencia en el agua. El mejillón dorado se fija a piedras, pilotes, cascos de embarcaciones y otras superficies sumergidas. También puede acumularse en tuberías, tomas de agua y sistemas de refrigeración, donde dificulta el funcionamiento de instalaciones industriales y plantas de tratamiento. En los ecosistemas, su capacidad para filtrar grandes cantidades de agua y ocupar superficies disponibles modifica las condiciones en las que viven otras especies.

Tres décadas después de su primera detección, el mejillón dorado continúa siendo objeto de investigaciones por sus efectos ambientales y económicos. La dificultad para frenar esta invasión también está en una etapa de su vida que resulta invisible a simple vista. El mejillón dorado libera larvas microscópicas que flotan en el agua y pueden desplazarse con las corrientes, lo que facilita la colonización de nuevos sectores de los ríos.