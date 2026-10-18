Ganó 30 millones, pero llegó disfrazado a cobrarlo para ocultarselo a su familia y que no se vuelvan perezosos

Ganó un premio de 30 millones en la lotería y se lo oculta a su familia por miedo a que dejen de "trabajar duro"

Se ganó la lotería y fue a buscar el premio ocultando su identidad.

El hombre adquirió cuarenta boletos para el sorteo utilizando una combinación numérica precisa con los números 2, 15, 19, 26, 27, 29 y el 2, cifras a las que venía apostando fielmente desde hacía varios años. Un día la ruleta giró a su favor y la suerte estuvo de su lado: resultó ganador del premio mayor de 220 millones de yuanes que son alrededor de unos 30 millones de dólares.

Con miedo a perder el billete premiado antes de cobrarlo, el Señor Li optó por pasar todo el fin de semana en la habitación de un hotel e ideó un plan para que la noticia no causara alboroto en su familia.