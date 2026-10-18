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¡No puede ser!

Ganó 30 millones, pero llegó disfrazado a cobrarlo para ocultarselo a su familia y que no se vuelvan perezosos

Un hombre protagonizó una situación extraña luego de ganarse la lotería y conseguir un premio de 30 millones

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Ganó 30 millones, pero llegó disfrazado a cobrarlo para ocultarselo a su familia y que no se vuelvan perezosos

Ganó 30 millones, pero llegó disfrazado a cobrarlo para ocultarselo a su familia y que no se vuelvan perezosos

En el año 2022, las oficinas de la lotería de China presenciaron un evento insólito para algunos y justo para otros. Un ciudadano identificado con el seudónimo de "Señor Li" se presentó a retirar un cheque multimillonario con un disfraz de pájaro amarillo que había alquilado para la ocasión para que su propia esposa e hijo no pudieran reconocerlo.

Ganó un premio de 30 millones en la lotería y se lo oculta a su familia por miedo a que dejen de "trabajar duro"

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Se ganó la lotería y fue a buscar el premio ocultando su identidad.

El hombre adquirió cuarenta boletos para el sorteo utilizando una combinación numérica precisa con los números 2, 15, 19, 26, 27, 29 y el 2, cifras a las que venía apostando fielmente desde hacía varios años. Un día la ruleta giró a su favor y la suerte estuvo de su lado: resultó ganador del premio mayor de 220 millones de yuanes que son alrededor de unos 30 millones de dólares.

Con miedo a perder el billete premiado antes de cobrarlo, el Señor Li optó por pasar todo el fin de semana en la habitación de un hotel e ideó un plan para que la noticia no causara alboroto en su familia.

Esta conducta es una costumbre extendida en China, donde los ganadores suelen disfrazarse para proteger su identidad e integridad.

Esta conducta es una costumbre extendida en China, donde los ganadores suelen disfrazarse para proteger su identidad e integridad.

Su plan fue ir a buscar su premio cubierto para que nadie sepa quién es, pero detrás del disfraz se escondía una meditada decisión familiar. Pues el ganador confesó que ocultó el premio a sus seres queridos por temor a las consecuencias en el comportamiento, ya que le preocupaba que su esposa y su hijo se volvieran perezosos, perdieran la motivación para trabajar o estudiar duro en el futuro y comenzaran a sentirse superiores a los demás.

Luego de cobrar la suma total obtenida, el afortunado donó parte del dinero a entidades benéficas y pagó 43 millones en impuestos. Además, depositó los fondos en una cuenta bancaria compartida con su esposa y pensó en si continuará trabajando o no.

En pocas palabras

  • Ganador de lotería: un hombre cobró un premio de 30 millones de dólares disfrazado.
  • Motivo del disfraz: buscaba ocultar su identidad a su familia para que no dejen de esforzarse.
  • Decisión final: donó dinero a caridad, pagó impuestos y aún evalúa si seguirá trabajando.
Resumen generado por Thinkindot AI

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