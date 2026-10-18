Brinco: los resultados del sorteo 1376 del domingo 18 de octubre.

No te pierdas otro sorteo que el Brinco realiza este domingo 18 de octubre de 2026, el sorteo 1376, si estás en búsqueda de un sueño millonario.
Por eso, ahora te contamos los resultados y ganadores de un nuevo sorteo del Brinco, ¡el espectacular juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe!
Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1376 del domingo 18 de octubre
- TRADICIONAL
07 - 22 - 26 - 33 - 34 - 39
VACANTE 6 aciertos ($531.408.765)
5 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.313.150,76
347 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.244,09
5.556 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500
Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1376 del domingo 18 de octubre
- BRINCO JUNIOR
05 - 12 - 20 - 23 - 30 - 38
13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.524.497,56
¿Cómo jugar al Brinco?
El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21.
- El apostador del Brinco elige al azar 6 (seis) números sobre un universo de 40 (cuarenta) que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. El valor de la apuesta es de $1.500
- En el Brinco existen 4 (cuatro) categorías de premios sujetas a la concordancia de las 6 extracciones del sorteo. Es decir que obtendrán premios aquellos cupones que hayan acertado 6, 5, 4, y 3 aciertos, los premios no son acumulativos entre sí. En caso de no registrarse ganadores con 6 (seis) y 5 (cinco) aciertos, el pozo pasa a integrar el próximo 1º (primer) premio
- El Brinco Junior es un sorteo adicional con un único premio de $10.000.000 (10 millones) que sólo se obtendría con seis (6) aciertos, no acumulable en caso de no haber ganadores. No tiene costo para el apostador.
En pocas palabras
- Brinco: Se realizó el sorteo 1376 el domingo 18 de octubre, con resultados pendientes para las categorías Tradicional y Brinco Junior.
- Juego de Azar: El Brinco, de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, permite jugar eligiendo 6 números del 00 al 39 por $1.500.
- Premios: Ofrece 4 categorías de premios por aciertos (3 a 6), y el Brinco Junior otorga un premio fijo de $10.000.000 sin costo adicional.