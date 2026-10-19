China gastó US$10.750 millones para abrir una nueva salida al mar: el canal que busca cambiar el comercio

La inversión de China alcanzó los 72.700 millones de yuanes, equivalentes a unos 10.750 millones de dólares. Las obras comenzaron en agosto de 2022 y demandaron poco más de cuatro años. El canal puede recibir embarcaciones de hasta 5.000 toneladas y pretende convertir una región del interior en un punto mejor conectado con los mercados internacionales.

Cómo es la mega infraestructura que China construyó para llegar al mar

El cambio más importante está en la distancia. Según las autoridades chinas, la nueva ruta reduce en más de 560 kilómetros el trayecto por vías navegables interiores respecto del recorrido tradicional a través del puerto de Guangzhou. La previsión oficial es que los costes logísticos bajen entre un 18% y un 30%, con un ahorro anual superior a los 5.000 millones de yuanes.

Pero construir un canal de estas dimensiones no consistió solamente en excavar tierra. A lo largo del recorrido había un desnivel de 65 metros que impedía mantener una navegación continua. Para resolverlo, los ingenieros levantaron tres complejos de esclusas que permiten subir y bajar las embarcaciones de forma escalonada, como si fueran ascensores de agua.

La obra también exigió mover una cantidad extraordinaria de material. Alrededor de 315 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Más del 98% fue reutilizado durante la construcción.