China gastó US$10.750 millones para abrir una nueva salida al mar: el canal que busca cambiar el comercio

Esta obra China costó más de 10.000 millones de dólares y busca reducir los gastos de transporte de las regiones industriales del interior. El canal de Pinglu conecta una red fluvial con el golfo de Beibu y abre una nueva ruta comercial hacia el sudeste asiático.
Durante décadas, una parte del suroeste de China tuvo dificultades para conectar sus centros industriales con los puertos marítimos. Las mercancías debían recorrer largas distancias por vías navegables interiores antes de llegar al mar. Ahora, una megaobra busca reducir ese trayecto y facilitar el acceso a los mercados internacionales.
China excavó 134 kilómetros para conectar sus fábricas con el mar y ahorrar miles de millones
El 16 de septiembre de 2026, China abrió oficialmente el canal de Pinglu, una vía de 134,2 kilómetros construida en la región de Guangxi. La infraestructura conecta el sistema fluvial próximo a Nanning con el golfo de Beibu, desde donde los barcos pueden continuar hacia las rutas marítimas internacionales.
La inversión de China alcanzó los 72.700 millones de yuanes, equivalentes a unos 10.750 millones de dólares. Las obras comenzaron en agosto de 2022 y demandaron poco más de cuatro años. El canal puede recibir embarcaciones de hasta 5.000 toneladas y pretende convertir una región del interior en un punto mejor conectado con los mercados internacionales.
Cómo es la mega infraestructura que China construyó para llegar al mar
El cambio más importante está en la distancia. Según las autoridades chinas, la nueva ruta reduce en más de 560 kilómetros el trayecto por vías navegables interiores respecto del recorrido tradicional a través del puerto de Guangzhou. La previsión oficial es que los costes logísticos bajen entre un 18% y un 30%, con un ahorro anual superior a los 5.000 millones de yuanes.
Pero construir un canal de estas dimensiones no consistió solamente en excavar tierra. A lo largo del recorrido había un desnivel de 65 metros que impedía mantener una navegación continua. Para resolverlo, los ingenieros levantaron tres complejos de esclusas que permiten subir y bajar las embarcaciones de forma escalonada, como si fueran ascensores de agua.
La obra también exigió mover una cantidad extraordinaria de material. Alrededor de 315 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Más del 98% fue reutilizado durante la construcción.
En pocas palabras
- China inauguró el canal de Pinglu, una megaobra de US$10.750 millones, para reducir distancias y costos logísticos.
- La nueva vía de 134 km conecta el sistema fluvial con el golfo de Beibu, facilitando el acceso a los mercados del sudeste asiático.
- Se prevé una reducción de trayectos en más de 560 km y un ahorro logístico del 18% al 30%.