Emiliano Sallei, el joven profesional que dará inicio a las charlas TEDx en el Arena Maipú.

TEDxMaipú incluirá charlas, pausas activas y actividades de bienestar, con 19 oradores locales, nacionales e internacionales que compartirán ideas capaces de motivar cambios. Quedan pocas localidades para poder asistir y quienes deseen hacerlo podrán ingresar al sitio tedxmaipu.com para conseguir su ticket de acceso y conocer a los diferentes expositores de la jornada.

Maipucino de nacimiento, Sallei tiene 30 años y se ha desempeñado laboralmente en diversos medios de comunicación, trabajando actualmente en Canal 9 y Estación Zafiro. Además, se desempeña como director de Promoción Deportiva en la Municipalidad de Maipú.