Este próximo sábado 22 de noviembre a las 9 hs, en el Salón de Los Olivos del Hotel Arena Maipú, comenzará el novedoso ciclo “TEDxMaipú”, en donde la primera charla estará a cargo del joven licenciado en Comunicación Social, Emiliano Sallei.
Emiliano Sallei, el joven profesional que dará inicio a las charlas TEDx en el Arena Maipú
Tiene 30 años, es licenciado en Comunicación Social y actualmente se desempeña como director de Promoción Deportiva en la Municipalidad de Maipú. Será quien de comienzo al ciclo TEDxMaipú en el Arena Maipú
TEDxMaipú incluirá charlas, pausas activas y actividades de bienestar, con 19 oradores locales, nacionales e internacionales que compartirán ideas capaces de motivar cambios. Quedan pocas localidades para poder asistir y quienes deseen hacerlo podrán ingresar al sitio tedxmaipu.com para conseguir su ticket de acceso y conocer a los diferentes expositores de la jornada.
Maipucino de nacimiento, Sallei tiene 30 años y se ha desempeñado laboralmente en diversos medios de comunicación, trabajando actualmente en Canal 9 y Estación Zafiro. Además, se desempeña como director de Promoción Deportiva en la Municipalidad de Maipú.
El joven profesional será quien dé el puntapié inicial al ciclo, con una charla denominada “El deporte como escuela de vida”, en donde abordará historias que vinculan al desarrollo deportivo en todos los momentos de la vida, tanto en los buenos como en los malos. Mediante su charla, Sallei buscará dar una perspectiva integral e inclusiva al deporte como herramienta de promoción para afrontar los diferentes desafíos y obstáculos que presenta la vida.