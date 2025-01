Elon Musk expande su red en el espacio: detalles del nuevo lanzamiento de SpaceX

lanzamiento starlink.jpg Imágenes del lanzamiento desde Cabo Cañaveral @spacex en X.

Esta vez, luego de la separación de etapas, el propulsor aterrizó en la nave no tripulada de SpaceX A Shortfall of Gravitas en el océano Atlántico, 8 minutos después del despegue.

Anteriormente, se lanzó Crew-8, Polaris Dawn, CRS-31, Astranis: From One to Many y tres misiones Starlink. De hecho, la última misión que lanzó la compañía espacial de Elon Musk fue noticia en múltiples medios internacionales. Un desperfecto en la nave ocasionó pérdida de combustible, luego comenzaron a apagarse los motores, uno a uno, y finalmente culminó en una explosión que dio un espectáculo de luces en el cielo.

Afortunadamente, el último lanzamiento se realizó con éxito. La cuenta oficial de SpaceX en X, transmitió el lanzamiento en vivo, y luego fue informando las acciones. "Confirmado el despliegue de 21 satélites @Starlink", señalaron en la red social de Musk, además de compartir imágenes y videos del momento.