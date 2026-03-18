El vicio de muchos conductores en el auto: cuál es el error que te hace gastar más nafta

A través de este comportamiento, el motor del auto se esfuerza de manera innecesaria, quemando mucha más nafta de la que realmente necesita para desplazarse.

Al evitar estas aceleraciones innecesarias, se puede reducir el gasto significativamente. Este error de conducción es, en realidad, un vicio que se puede corregir con paciencia y anticipación al flujo del tránsito. Por el contrario, el hecho de mantener la velocidad permite que el motor trabaje en un rango de eficiencia.

Un auto con un mantenimiento deficiente puede incrementar el consumo hasta en un 20%. Además de la velocidad, otros puntos importantes a tener en cuenta son las ruedas, el filtro de aire, y el uso del aire acondicionado.

A qué velocidad debe ir el auto para no gastar nafta (2).jpg La irregularidad es uno de los errores más comunes en los conductores.

Entender que cada acelerón brusco es un desperdicio de nafta permite adoptar un estilo de manejo más fluido y defensivo. Si eliminas este error cotidiano, el ahorro de nafta comenzará por ti mismo.

Las velocidades para cuidar el bolsillo

Superar ciertos rangos no solo es una cuestión de seguridad, sino de economía directa en el consumo de nafta. Según los expertos, las medidas ideales son las que se muestran a continuación: