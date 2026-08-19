El único mes del año en el que no hay feriados, ni días no laborables

El calendario oficial de la Argentina de feriados en Argentina hace que haya un mes que no tenga ni feriados, ni fines de semana largo y lo peor, para aquellos que esperan un descanso es que ese mes aún está por llegar, ya que se trata de septiembre.
Este mes de 30 días es el único del 2026, incluso con los que ya pasaron, que no tiene ningún feriado nacional, ni días no laborables de alcance general. Según la Ley 27.399, los trabajadores del sector público y privado deberán completar el noveno mes del año sin pausas en el esquema laboral, aunque hay excepciones.
Los asuetos que sí hay en septiembre
Asuetos escolares en septiembre: las únicas excepciones
El receso en las aulas estará delimitado por dos efemérides tradicionales que impactan de manera diferenciada según el nivel de enseñanza:
- Viernes 11 de septiembre (Día del Maestro): La conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento otorga asueto a la educación primaria. Al coincidir con un viernes, genera un fin de semana largo de tres días reservado para alumnos y docentes de este nivel.
- Martes 21 de septiembre (Día del Estudiante): Las instituciones secundarias y universitarias suspenden las clases para las jornadas de festejo por el inicio de la primavera.
El 21 de septiembre también es el día de los trabajadores de la salud, por lo que algunas instituciones suelen dar asueto ese día también.
Todos los feriados y días no laborables que quedan hasta fin de 2026
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
En pocas palabras
- Septiembre 2026: Será el único mes sin feriados nacionales ni fines de semana largos en Argentina.
- Excepciones escolares: Habrá asuetos por el Día del Maestro (11 de septiembre) y Día del Estudiante (21 de septiembre).
- Feriados restantes: Se detallan los feriados y días no laborables de octubre, noviembre y diciembre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI