El único mes del año en el que no hay feriados, ni días no laborables

El receso en las aulas estará delimitado por dos efemérides tradicionales que impactan de manera diferenciada según el nivel de enseñanza:

Viernes 11 de septiembre (Día del Maestro): La conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento otorga asueto a la educación primaria. Al coincidir con un viernes, genera un fin de semana largo de tres días reservado para alumnos y docentes de este nivel.

La conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento otorga asueto a la educación primaria. Al coincidir con un viernes, genera un fin de semana largo de tres días reservado para alumnos y docentes de este nivel. Martes 21 de septiembre (Día del Estudiante): Las instituciones secundarias y universitarias suspenden las clases para las jornadas de festejo por el inicio de la primavera.

El 21 de septiembre también es el día de los trabajadores de la salud, por lo que algunas instituciones suelen dar asueto ese día también.

Todos los feriados y días no laborables que quedan hasta fin de 2026

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre