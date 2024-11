El truco revelado del asado para que el matambre quede hecho una manteca

Hay que tener en cuenta que el matambre tiene una zona fina y otra más gruesa, por lo que es oportuno prestarle atención a esta característica para que la cocción resulte óptima, es decir, con un corte tierno en el plato.

asado-matambre1.jpg Matambre a la pizza, uno de las preparaciones de parrilla que prefieren los argentinos.

Fue el carnicero Martín Mari, de vasta experiencia en el mundo de las carnes, reveló el truco para que nuestro matambre quede buenísimo, hecho una verdadera manteca, según consigna Crónica.

"El matambre tiene dos caras, uno que se ve roja y la otra con grasa. La idea es que la parte que se ve roja se vea lo más blanca posible, o sea, con grasa, para que salga tierno", confió el especialista.

►TE PUEDE INTERESAR: El truco infalible para aliviar el dolor de huesos: lo hacés en minutos y es genial

Matambre perfecto: un gran consejo para lograrlo en casa

A lo que añadió: "Se hace a la parrilla, obviamente siempre doblado, y tapándole todos los bordes para que no se pase. Y a la cantidad de sal que le pongamos al matambre se le agrega tres partes de bicarbonato de sodio para darle terneza. Además le da un sabor increíble. No falla nunca y no hace falta hervirlo, siempre que sea de buena calidad".

matambre1.jpg

Ahora ya saben, así hay que preparar el matambre para que quede riquísimo. Prendan el fuego.