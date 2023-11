El TRUCO para evitar la RESACA de las fiestas de fin de año

De hecho, la resaca es uno de los síntomas más leves que existen luego de haber tomado demasiado alcohol, ya que el cuerpo también puede experimentar una intoxicación aguda tanto física como psíquica y llevar a un coma o incluso a la muerte.

No obstante, la resaca, más allá de que puede ser un efecto leve, no deja de ser molesta. El dolor de cabeza suele ser insoportable, también puede que haya vómitos y es el momento en el que muchas personas prometen, para luego nunca cumplir, que no van a tomar más. No obstante, existen ciertos trucos que son perfectos para poder tomar y no sufrir de resaca, sin importar si la persona bebe mucho o poco y este consejo es muy importante teniendo en cuenta que se vienen las fiestas de fin de año.