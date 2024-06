El truco con agua que usan las famosas para eliminar las bolsas de los ojos e iluminar la mirada

Truco - agua El truco coreano que se volvió viral y ayuda a dejar la piel hidratada, fresca y luminosa desde el primer uso.

El truco con agua para eliminar las bolsas de los ojos

La técnica del ice water facial es un truco con agua y hielo que te ayudará a reducir la hinchazón en el rostro, además estimulará la circulación de la sangre porque regula la temperatura corporal. Esto le brindará un aspecto revitalizado a la piel aportándole firmeza y luminosidad.

Además, este shock térmico también puede tener un efecto energizante y revitalizante en la piel, haciendo que se vea más despierta y fresca.

Paso a paso para este truco infalible

Primero debes llenar un recipiente con agua fría y añadir cubitos de hielo. El agua no debe estar congelada completamente, sino a una temperatura fría pero tolerable para la piel. Luego debes sumergir el rostro en el recipiente con agua fría y hielo, asegurándose de que el agua llegue hasta la línea de los ojos pero sin sumergir los ojos directamente. Por último, debes realizar movimientos suaves y circulares con la cara sumergida en el agua fría durante aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Este proceso ayuda a contraer los vasos sanguíneos y a reducir la hinchazón alrededor de los ojos.

Recomendamos que no te excedas en el tiempo. Es decir, no debes mantener la cara sumergida por demasiado tiempo, ya que podría causar molestias o irritación en la piel sensible alrededor de los ojos.

Además, luego del Ice Water Facial, es recomendable aplicar tu crema hidratante habitual para mantener la piel humectada y protegida.