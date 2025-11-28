El sitio de América Latina en el que la gravedad parece desaparecer y las brújulas giran sin sentido

En medio de este extenso desierto, un área de América Latina ha llamado la atención por fenómenos inexplicables: fallas en brújulas, pérdida de señal, avistamientos inusuales y anomalías magnéticas, lo que la convierte en uno de los lugares más enigmáticos del mundo.

Zona del silencio (1)

El lugar de América Latina donde la gravedad parece desaparecer y las brújulas giran sin sentido

Uno de estos lugares es la Zona del Silencio, ubicada en el norte de México, entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Este paraje desértico de América Latina es conocido por su extraña reputación: los dispositivos electrónicos dejan de funcionar correctamente, las ondas de radio se interrumpen y las brújulas pueden girar sin sentido.