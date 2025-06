Si proteges las especies más delicadas, seguramente para la primavera te llenarás de flores. En el caso especial de las petunias, que son plantas muy populares en los jardines, deberías seguir las recomendaciones de los jardineros.

Las petunias son conocidas por sus flores coloridas y generosas, aunque son plantas sensibles al frío. Si no se cuidan adecuadamente, es probable que no sobrevivan a los meses que dura el invierno. Pero no te preocupes, ya que existen trucos sencillos para mantenerlas sanas y listas para florecer con fuerza en primavera, según los expertos de Infojardín.